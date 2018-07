"Durante años me he dedicado a crear concientización sobre la salud mental y al empoderamiento de las personas para que reconozcan cuándo es tiempo de buscar ayuda, apoyo y una guía de aquellos que nos quieren y se preocupan por nuestro bienestar", escribió la compañera y amiga de Beyonce en Instagram. "Recientemente escuché este mismo consejo que he dado a miles de personas alrededor del mundo y busqué ayuda de un gran equipo de profesionales de salud", declaró la intérprete y añadió: "Hoy orgullosamente y felizmente me paro frente a ustedes como una persona que continuará liderando a través del ejemplo y seguiré trabajando incansablemente como para ayudar a aquellos que lo necesitan".