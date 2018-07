"Asia me dijo esto. Los niños se crean a sí mismos independientemente de nosotros. Todo lo que puedes hacer es mostrar, como en mi caso, que mi hija se siente amada. Ella sabe que es amada. Ella tiene buena autoestima. Muy importante. Y buenas habilidades en artes marciales. Entonces, ningún hombre, ni muchacho… ella sabe que puede acabar con cualquier niño de su misma edad. Eso es todo lo que puedo hacer como padre. No puedo elegir todas las cosas… No puedo. Ella está ahora… por delante de mí, no puedo elegir su música, sus novios, lo que sea, sin embargo, ella va a salir. Puedo darle estas cosas básicas".