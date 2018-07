El caso es conocido: Gómez, despedida del programa en 1993, se presentó a los tribunales y dijo que el conductor había intentado violarla en las inmediaciones de un hotel en Miami, en 1989. "A mí no me importa que él me haya encontrado. Yo no soy de él y yo decido con quién tengo un romance y con quién no", dijo en ese momento. "Él trató de violarme, yo no acepté y me agarró. Es verdad. Yo no estoy mintiendo", insistió.