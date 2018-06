En el momento de su muerte, Anthony Bourdain no estaba bajo el efecto de narcóticos, según informó a The New York Times un oficial de la justicia francesa. El famoso chef, escritor y conductor del programa Parts Unknown —que se encontraba grabando en Francia el 8 de junio, cuando apareció muerto en un hotel de Kaysersberg—, sólo tenía rastros de una medicina en dosis terapéuticas.