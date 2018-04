Avicii, True Stories: el documental que reveló las luchas artísticas y personales que escondió el éxito

Aparecen alguno de los músicos con los que Avicii colaboró en su vida breve pero rica, como Chris Martin, Nile Rodgers, David Guetta y Wyclef Jean. Muchos otros quedaron fuera, porque en su ambición artística Avicii también hizo grandes trabajos con Madonna, Carlos Santana, Alexandre Pires, Jon Bon Jovi, Serj Tankian of System of a Down y Matisyahu, entre otros.