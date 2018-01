"All the Money in the World", que narraba el famoso secuestro del nieto del magnate Jean Paul Getty, acaparó los titulares de la prensa ya que, tras conocerse los escándalos de abuso sexual que tenían como agresor a Kevin Spacey, el equipo de la cinta decidió a última hora suprimir a este actor del metraje y fichar a Christopher Plummer para rodar de nuevo todas sus tomas.