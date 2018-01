En el episodio ocho de la segunda temporada, titulado "Querida Señora Kennedy", se puede ver al demócrata enojado con su mujer, al estallar en un brote de furia, ebriedad y aparentes celos por haber sido opacado ante la mirada atenta de todo el mundo. La autora asegura que no existe evidencia histórica al respecto y además destaca que Kennedy no fumaba cigarrillos, un detalle que podría parecer insignificante para muchos pero que "representa una falta de respeto no solo a nivel humano sino histórico".