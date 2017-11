-No. Yo nunca he sido partidario de esa independencia. Sí he sido partidario de que la gente se pudiera pronunciar a través de un referéndum pactado y que fuera legal, porque creo a día de hoy que todavía no se sabe de estos siete millones de catalanes, hasta qué punto podría ser popular esa independencia, cuanta gente la querría. Llegar a este punto es lo que no ha querido nadie, llegar a esas imágenes que se han dado a nivel internacional y, sobre todo, a esa fractura de la sociedad y que esos polos fueran más lejanos y más opuestos. Los extremos se han alejado demasiado y eso es preocupante. Sobre todo esa sensación de impotencia de no ver qué final puede haber y que sea un final positivo.