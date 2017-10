Willimon, quien abandonó el programa después de su cuarta temporada, calificó la historia de Rapp como "profundamente inquietante" y agregó: "Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en House of Cards, no presencié ni tuve conocimiento de ningún comportamiento inapropiado en el set o fuera de él. Dicho esto, tomo muy en serio los informes de tal comportamiento y esta no es una excepción. Lo siento por Rapp y apoyo su valentía ".