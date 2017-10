Pero al parecer, el ex ejecutivo a cargo de Miramax no sería el único en haber usado su influencia y poder dentro de la industria de forma indebida. La semana pasada, Isa Dick Hackett, productora ejecutiva del show original de Amazon "El hombre en el castillo" – el cual imagina un mundo en el que los Nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial – realizó una fuerte denuncia contra Price en entrevista con The Hollywood Reporter.