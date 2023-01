Art Deco en Miami Beach: una guía para que visites los edificios más emblemáticos

Además de la belleza de sus playas y sus días soleados, Miami cuenta con un patrimonio arquitectónico Art Deco. (Miami Design Preservation League)

Miami Beach se caracteriza por un patrimonio arquitectónico singular: los edificios Art Deco que se alinean sobre Ocean Dr, Collins Ave y Washington Ave, desde 5th St hasta 23rd St. Muchos se han visto en el cine y la televisión: The Carlyle en The Birdcage (y sus exteriores, en Scarface), el Cardozo en There’s Something About Mary, el Park Central Hotel (hoy The Gabriel Miami South Beach) en Miami Vice, Villa Casa Casuarina en las noticias sobre el asesinato de Gianni Versace.

Algunos, como la oficina de correos, Miami Beach US Post Office, o el hotel Delano están tan unidos a la identidad de la ciudad como el Empire State y el edificio Chrysler —otras dos muestras del estilo Art Deco— a Nueva York. Hoy es difícil de creer que en la década de 1970 muchas de estas joyas estuvieron en peligro, amenazadas por la ola de demoliciones; muchas otras piezas de este periodo no sobrevivieron ante el ímpetu de los desarrollos inmobiliarios.

En 1976 un grupo de activistas organizó la Miami Design Preservation League (MDPL) que detuvo la destrucción y ayudó a mantener las fachadas. Hoy Miami Beach posee la mayor concentración de edificios Art Deco del mundo y el barrio Art Deco está anotado en el Registro Nacional de Lugares Históricos con unos 800 edificios de valor, algunos de los cuales representan otros estilos arquitectónicos.

Qué es la arquitectura Art Deco

Formas geométricas y juegos de simetría definen el Art Deco en la arquitectura de Miami Beach.

Geometría y simetría —líneas, curvas, espirales, hexágonos, octágonos, zig-zags—, una paleta de colorres llamativa, ventanas semicirculares y fuentes, símbolos de la modernidad (tal como la concebían las vanguardias, con sus hombres fornidos y sus animales mitológicos) referencias a culturas antiguas: todo eso se observa a simple vista en cualquiera de estos edificios. El estilo, que fulguró entre 1920 y 1939, surgió de las visiones de algunos creadores franceses inspirados por la Exposición Universal de París de 1900 y decididos a renovar las artes decorativas y visuales.

Del Art Nouveau a la Bauhaus, del constructivismo al futurismo, distintas corrientes alimentaron estos diseños que comenzaron a conocerse en la Exposición Internacional de Artes Decorativas Modernas de 1925 —de allí saldría el nombre años más tarde— y tuvo sus expresiones más tardías en la década de 1950. En Miami Beach la mayoría de los edificios son de los treinta y surgieron de la creatividad de dos arquitectos neoyorquinos, Henry Hohauser y L. Murray Dixon.

Esta pequeña lista permite conocer algunas muestras de esta particularidad de South Beach.





Park Central Hotel

640 Ocean Dr.

El edificio de Park Central Hotel, ejemplo de Art Deco, apodado "la joya azul de Miami".

Hoy lo gestiona Hilton con el nombre The Gabriel Miami South Beach. Fue realizado por Hohauser en 1937. Se lo llama “la joya azul de Miami” por sus notables bandas verticales en color azur (un azul intensamente oscuro); también lo identifican sus ventanas, su jardín de esculturas, su piso de terrazo y su rooftop. Tiene siete pisos y 135 habitaciones, a las cuales, en su tiempo, solían regresar Clark Gable y Rita Hayworth.





The Carlyle

1250 Ocean Dr.

The Carlyle, una cosntrucción de 1939 diseñada por el arquitecto germano-americano Richard Kiehnel.

Ubicado a menos de 100 metros de la antigua mansión de Versace, su exterior blanco disimula su combinación más bien llamativa de pilares verticales, líneas horizontales y esquinas curvilíneas. Fue construido en 1939 por el arquitecto germano-americano Richard Kiehnel y su fachada casi no ha cambiado desde entonces. Su interior, en cambio, pasó de tener 50 habitaciones de hotel a conformar 19 apartamentos.





The Webster

1220 Collins Ave.

The Webster, obra de Henry Hohauser, es un ejemplo de la regla de tres que obsesionó al Art Deco.

Esta obra de Hohauser, de 1939, fue un hotel y hoy es una tienda de indumentaria de lujo: Gucci, Chanel, Bottega Veneta; incluso tiene prendas exclusivas. Es un ejemplo perfecto de la regla de tres, de inspiración egipcia y muy valorada en el Art Deco: el edificio se divide en tres tercios tanto de manera horizontal como de manera vertical, y cada uno de sus pisos tiene tres ventanas. Su interior en colores pasteles honra el origen de este estilo, que en general combinaba blanco con sutiles ribetes pasteles.





The McAlpin

1430 Ocean Dr.

El edificio Mc Alpin, otro ejemplo de la regla de tres y punto favorito para las selfies en Miami Beach.

Otro ejemplo de la regla de tres, en este caso aplicada por Dixon: tres líneas verticales y tres líneas horizontales definen su fachada. Hoy lo opera Hilton como The McAlpin Ocean Plaza Miami, y el hotel sigue siendo súper hot como en 1940: suele estar completamente reservado con meses de anticipación. Es un punto clásico para tomarse selfies.





The Colony

736 Ocean Dr.

La T invertida de su nombre identifica a Colony Hotel, otra obra Art Deco de Miami Beach.

Otra de las aproximadamente 300 obras que Hohauser hizo en Miami: un diseño simple pero impactante de 1935. Tiene tres niveles de altura y tres paneles de ancho, intervenidos en el medio exacto por una T invertida con el nombre Colony (vertical) Hotel (horizontal). Fue el primer hotel con baño individual en todas las habitaciones, además de radio y teléfono.





Hoffman’s Cafeteria Building

Esquina de Collins Ave y Española Way

En la Hoffman's Cafeteria, diseñada por Henry Hohauser, funcionó el nightclub que inspiró "The Birdcage".

Sobre la puerta, una torre marca el eje de simetría, y el edificio se despliega desde allí en dos alas, una en cada calle. Hohauser lo diseñó en 1939 y le agregó un despliegue de curvas que lo hizo destacar entre todas las obrasa anteriores obsesionadas con la línea recta. En la cafetería original solían juntarse los cadetes de la Aeronáutica que entrenaban en el área durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1942 se lo convirtió en comedor militar. Hubo luego una famosa deli, una discoteca china con un tanque para tiburones de casi 9.500 litros y acaso el emprendimiento más famoso: el nightclub Warsaw, en el que se inspiró The Birdcage.





Miami Beach U.S. Post Office

1300 Washington Ave

El edificio del correo de Miami Beach es tan hermoso que cuesta creer que es en efecto un sitio para el envío de cartas y paquetes.

Diseñada por Howard Lovewell Cheney en 1937, es la más increíble oficina de correos y sigue cumpliendo esa función. En su exterior sobrio, que combina una rotonda con las líneas minimalistas de un edificio federal, se destaca un muro de bloques de vidrio sobre la puerta de entrada sobre el cual vigila un águila. En el interior, el techo cónico rematado por una pequeña cúpula queda opacado por un mural tríptico de Charles Hardman con escenas históricas como la llegada de Ponce de León a la Florida en 1513 o el desencuentro entre nativos y cowboys.

Otras gemas Art Deco de Miami Beach

Delano Hotel, 1685 Collins Ave

Colony Theatre, 1040 Lincoln Rd

Crescent Resort, 1420 Ocean Dr

Cardozo South Beach, 1300 Ocean Dr

Cavalier Hotel, 1320 Ocean Dr

El juego de líneas verticales rectas del famoso hotel Delano lo hacen parecer un origami Art Deco.

Leslie Hotel, 1244 Ocean Dr

The Tides, 1220 Ocean Dr

The Marlin Hotel, 1200 Collins Ave

Essex House, 1001 Collins Ave

The Breakwater, 940 Ocean Dr

Hotel Edison, 960 Ocean Dr

The Waldorf Towers Hotel, 860 Ocean Dr

Hotel Shelley, 844 Collins Avenue,

Jewish Museum of Florida, 301 Washington Ave

Los edificios eran blancos con ribetes pastel, pero las conservaciones de los ochenta les dieron colores vistosos como el amarillo del Leslie Hotel.

MDPL, mediante su Art Deco Museum and Welcome Center, ofrece visitas guiadas por el barrio Art Deco: una caminata de una hora y media con paradas en los edificios más hermosos y una explicación de sus historias.

Dónde: se sale de 1001 Ocean Dr

Cuándo: 10:30 a 12:30, todos los días

Cuánto: USD 35 (entrada general) y USD 30 (adultos mayores)

