EEUU se enfrenta a una fuerte tormenta de nieve en el centro del país

Un usuario mostró en las redes las calles cubiertas de nieve (Twitter: @DawgWx)

Una fuerte tormenta de nieve azota al centro de Estados Unidos. Las autoridades de estados que abarcan una ancha franja desde Montana hasta Nebraska y Colorado dieron cuenta de las malas condiciones invernales que ya se registran y que se prevé, empeorarán en las próximas horas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una fuerte nevada en el oeste de Dakota del sur y el noroeste de Nebraska, por lo que se esperan hasta 61 centímetros de nieve. En otras zonas, de amplias llanuras centrales, se estima que caerá aguanieve.

A su vez, el SMN vaticinó unos 2,5 centímetros de hielo y vientos de hasta 72 kilómetros por hora en Iowa y Minnesota, junto con caídas de árboles y calles resbaladizas.

Por la fuerte tormenta, el Sistema Meteorológico Nacional vaticinó hasta 61 centímetros de nieve (AP)

El Departamento de Seguridad Pública de Dakota del Sur publicó una serie de advertencias en su cuenta de Twitter. “Esta tormenta no es broma. Se esperan lluvia y lluvia helada seguidas de fuertes nevadas y fuertes vientos. Manténgase actualizado sobre las últimas previsiones. Reconsidere cualquier plan de viaje. Tenga suficientes suministros en casa, incluidos los medicamentos recetados y todas las demás necesidades”, se lee en el primer mensaje que data de este lunes.

Posteriormente, llamaron a sus ciudadanos a estar atentos no solo a la nieve sino, también, a la lluvia y las malas condiciones, sobretodo para quienes circulen en las autovías, y reiteraron las medidas de prevención para quienes se quedan en sus casas: “Todo el mundo habla de la nieve en esta tormenta, pero la lluvia helada y el hielo también son problemas. Si conduce, reduzca la velocidad, no use el control de crucero y use el cinturón de seguridad” Si está en casa, asegúrese de tener velas, fósforos y linternas que funcionen en caso de un corte de energía”.

Más advertencias del Departamento de Seguridad Pública de Dakota del Sur (Twitter: @SDPublicSafety)

En las últimas horas, el Ejecutivo local decidió, también, cerrar el trecho de las carretera interestatal 90 tanto hacia el este como hacia el oeste desde Chamberlain hasta Rapid City, a partir de las 10 am (CT) de este martes, lo que se espera que se replique en la 29 ya que varias carreteras secundarias se tornarán “intransitables”.

Muchos usuarios difundieron, por su parte, videos en las redes sociales donde se ven las vías completamente cubiertas por un manto blanco de nieve.

En tanto, al sur del país las condiciones son un tanto diferentes, aunque igualmente desfavorables. Para las próximas horas se espera la llegada de tornados, fuertes vientos, granizo e inundaciones en el este de Texas, partes de Luisiana y el oeste de Mississippi.

Esta mañana, luego de que las autoridades emitieran alertas de tornados para partes del centro de Oklahoma y el norte de Texas, el poblado de Wayne registró un tornado poco después de las 5 a.m que provocó una serie de daños.

(Con información de AP)

