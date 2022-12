El Perez Art Museum participa de Miami Art Week con una programación especial

El Perez Art Museum Miami, además de sus muestras de calidad habituales, presentó programación especial para la semana del arte. (Ronen Suarc)

El Perez Art Museum Miami (PAMM), cuyo creador es el coleccionista argentino-estadounidense Jorge Pérez, no sólo es cita obligada durante Miami Art Week: durante todo el año hay exposiciones de calidad. Aun los turistas que sólo buscan playa y centros comerciales suelen hacerse tiempo para recorrer el principal centro de arte moderno y contemporáneo del sur de la Florida, donde el arte latinoamericano tiene especial importancia. Además, su espectacular edificio sobre la bahía de Biscayne es un sitio perfecto para tomar buenas fotos.

Cada año, cuando llega la semana del arte en la que Art Basel se combina con más de 20 ferias a lo largo del condado de Miami-Dade, el museo prepara una programación especial, y este año no fue la excepción.

Paneles de debate, tours conducidos por artistas y hasta fiestas son parte de las actividades en el PAMM. Como estrella, el museo presentó la muestra Liminal del artista Leandro Erlich: una selección de 16 obras —en su mayoría grandes instalaciones— de los últimos 20 años. Es la primera muestra individual del argentino en los Estados Unidos y se queda hasta el 4 de septiembre.

La colección del PAMM es la más importante de arte moderno y contemporáneo en la Florida. (@nachomartinfilms)

Erlich ha expuesto muchas veces durante Miami Art Week y se convirtió en uno de los favoritos del público. Tuvo particular popularidad en 2019, cuando realizó una instalación acerca del tráfico vehicular en la arena de Miami Beach. Para 2022 se espera un éxito aún mayor con Liminal, donde el público puede experimentar —literalmente, ingresando en la obra— su instalación más famosa, Swimming Pool. La muestra fue organizada por el curador independiente Dan Cameron, que escogió las 16 obras interactivas.

Además de Liminal, en el PAMM se pueden apreciar obras de muchos otros creadores que inauguraron hace pocos meses y se incorporan a la celebración alrededor de Art Basel.

En Christo Drawings se puede identificar una rara perspectiva de la obra de Christo Vladmirov Javacheff y su colaboradora artística y esposa, Jeanne-Claude: son dibujos que subyacen a sus proyectos de arte público de gran escapa y efímeros. La muestra es un obsequio al PMM de la colección de Maria Bechily y Scott Hodes, amigos de Christo y Jeanne-Claude.

Además de la primera muestra individual de Leandro Erlich en los Estados Unidos, "Liminal", hay obra de Christo, Mariano y Hélio Oiticica. (@nachomartinfilms)

Mariano: Variations on a Theme es la primera gran retrospectiva del artista cubano Mariano Rodríguez, fallecido en 1990, a quien se conoce simplemente por su nombre de pila. La exhibición recorre seis décadas de labor artística con pinturas, acuarelas y dibujos, muchos de los cuales fueron facilitados a los investigadores del PAMM por los herederos de uno de los nombres más importantes de la Segunda Vanguardia cubana.

Una instalación del brasileño Hélio Oiticica, Penetrável Macaléia, permite que los visitantes ingresen a una suerte de cubo-jaula de redes coloridas que evocan y celebran a las favelas de Rio de Janeiro. Esta obra de 1978 es representativa de las últimas variaciones formales que concibió esta figura central del arte de Brasil en el siglo XX. La pieza está dedicada a Jards Macalé, el famoso músico que fue amigo del creador, ya que está inspirada en una fiesta en su casa.

Se podrán ver además la escultura Trophallaxis, de Simone Leigh; la psicodelia digital Heaven’s Gate, de Marco Brambilla, y el ambiente inmersivo Chromosaturación, de Carlos Cruz-Diez.

El PAMM ofrece para Miami Art Week un horario extendido. (@nachomartinfilms)

El agregado final a la programación especial de PAMM para la semana del arte es Nuevas realidades, su nueva galería de realidad aumentada (AR). Mostrará diversas piezas de manera rotativa y permitirá que los visitantes acceden a obras digitales e interactúen con ellas a través de juegos, aplicaciones, códigos QR o páginas web.

Como todos los jueves, el 1 de diciembre se llevará a cabo la velada PAMM Presents. Para estos días tan especiales para el arte en Miami, participará Meshel Ndegeocello, quien cantará y tocará el bajo en una cita bajo las estrellas, a las 11 de la noche.

Entre los paneles que se ofrecen, se destaca uno el sábado 2 a las 2 de la tarde: los responsables de Art at a Time Like This, una organización que se dedica al arte digital en espacios públicos, debatirán acerca de las inequidades en el sistema de justicia.

La programación del PAMM incluye paneles de debate, tours de la mano de artistas y fiestas. (@nachomartinfilms)

Dónde: 1103 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

Cuándo: durante Miami Art Week el PAMM opera en horario extendido, todos los días de 11 de la mañana a 6 de la tarde.

Cuánto: de USD 12 a USD 16

