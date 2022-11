Miami Art Week: la guía definitiva de instalaciones públicas

Feria Scope

Miami Art Week 2022, la semana del arte que enmarca a Art Basel Miami Beach, va mucho más allá del centro de convenciones, las ferias periféricas y las muestras en museos e instituciones culturales. Las calles se llenan —además de mucha gente y demasiados automóviles— de obras. En particular se distinguen las instalaciones públicas, que en 2022 se destacan por su cantidad y su calidad.

“No Vacancy”

The Betsy ha sido uno de los 12 hoteles icónicos seleccionados para la muestra No Vacancy, Miami Beach. (The Betsy)

Esta competencia de arte con jurado presentada por la ciudad de Miami Beach y la Autoridad de Convenciones y Visitantes abre lugar a artistas locales e invita al público a experimentar los hoteles más icónicos como destinos fugaces de arte por derecho propio. Ahora en su tercera y más grande edición anual, No Vacancy ha seleccionado a 12 artistas para crear obras específicas del sitio en 12 hoteles, entre ellos The Avalon, The Betsy, Faena y Fontainebleau. Creadores miamenses como Brookhart Jonquil, Justin Long, Jessy Nite y Antonia Wright recibieron cada uno un estipendio de USD 10.000 para realizar su proyecto en las ubicaciones de los edificios participantes. Las instalaciones se mantendrán hasta el 8 de diciembre, cuando se anunciará el ganador.

Dónde: Miami Beach, varios lugares

Cuándo: del 17 de noviembre al 8 de diciembre





“Rock | Roll”, de Germane Barnes

Rock | Roll es una instalación multifacética que se basa en la vitalidad del Carnaval de Miami. (Germane Barnes)

El Design District ha otorgado su Comisión de Diseño Anual 2022 al arquitecto y diseñador con sede en Miami Germane Barnes. Rock | Roll es una instalación multifacética que se basa en la vitalidad del Carnaval de Miami para honrar a las comunidades BIPOC que contribuyen a la cultura multiétnica local. Explora el vecindario para descubrir e interactuar con una serie de cápsulas enormes y caprichosas que se balancean hacia adelante y hacia atrás cuando los usuarios las activan; cientos de campanas de viento que evocan los sonidos de la música soca colgadas en los árboles y una cúpula flotante suspendida en lo alto y animada por luz y sonido, que servirá como ancla para una comisión comunitaria y animada.

Dónde: Design District, varios lugares





“Starchild” de FriendsWithYou

Representación de la instalación Starchild, del dúo artístico FriendsWithYou. (Cortesía de FriendsWithYou)

El dúo de arte colaborativo FriendsWithYou estrenará una escultura pública de 50 pies (15,24 metros) de altura titulada Starchild en medio de la Plaza Henry Liebman en Miami Beach. Starchild coincidirá con dos presentaciones en Art Basel Miami Beach, donde el dúo debutará con otros trabajos nuevos en las galerías Nanzuka y GAVLAK. La escultura es la culminación de dos décadas de carrera y forma parte de un proyecto conceptual más amplio, en el que FriendsWithYou cambian el nombre de la Tierra a Océano. La inauguración tendrá lugar el lunes 28 de noviembre a las 4 de la tarde.

Dónde: 41st St y Pine Tree Dr, Miami Beach





“Wish Towers”, de Jaime y Javier Suárez Berrocal

Wish Towers, de Jaime y Javier Suárez Berrocal, es la última instalación de arte contemporánea en Villa Vizcaya. (Jaime y Javier Suárez Berrocal/Vizcaya)

Las artes contemporáneas están de vuelta en Villa Vizcaya, justo a tiempo para Art Basel. Para conmemorar la última instalación habrá una charla de artistas y una recepción de brunch con una entrada de USD 5 mucho menos que el ticket habitual al codiciado museo, de USD 25. Explora la famosa villa y contemple las Wish Towers de Jaime y Javier Suárez Berrocal, inspiradas en la piedra caliza coralina nativa que se usó ampliamente en la creación de los jardines. Podrás aprender más sobre la pieza durante la charla.

Dónde: Villa Vizcaya, 3251 S Miami Ave, Miami, FL 33129

Cuándo: 3 de diciembre, 9:30am





“Ancient Future”

Ancient Future es una exposición pública que exhibirá obras de arte conscientes del clima en 13 paradas de autobús y siete vallas publicitarias en Miami y Miami Beach. (SaveArtSpace)

Presentada por SaveArtSpace y curada por la activista climática y emprendedora social colombiana Angela Del Sol, Ancient Future es una exposición pública que exhibirá obras de arte conscientes del clima en 13 paradas de autobús y siete vallas publicitarias en Miami y Miami Beach. La iniciativa de convocatoria abierta invitó a artistas multimedia a explorar la conexión entre la tecnología, el clima y el arte y visualizar cómo sería el futuro si la humanidad se uniera para resolver la crisis climática.

Dónde: Varios lugares en Miami y Miami Beach

Cuándo: del 21 de noviembre a 18 de diciembre





“The Gateway”, arte Web3

Doce edificios en dos manzanas del Dowtown serán copados por "The Gateway", arte web3, durante Miami Art Week.

Es posible que las criptomonedas y las NFT no tengan el mismo impacto que tuvieron en los eventos más animados de Art Week del año pasado, pero la activación The Gateway: A Web3 Metropolis de este año en el centro de la ciudad demuestra que el arte ambicioso basado en web3 no desaparecerá pronto. Como continuación de la importante activación de 2021 que introdujo las NFT a las masas, la experiencia de este año presentada por nft now y Mana Common e impulsada por MoonPay va más allá de las pantallas para hacerse cargo de 12 edificios y dos manzanas del distrito de Flagler a lo largo de cinco días durante Art Basel. Sumérgete en las activaciones de importantes marcas como Christie’s, Instagram y Porsche, junto con artistas como Beeple y Pussy Riot, y oradores como Clegfx, director sénior de diseño de Nike y Keith A. Grossman, presidente de Time.

Dónde: 12 edificios y dos manzanas de Downtown Miami

Cuándo: del 29 de noviembre al 3 de diciembre, distintas actividades de 12:30 a 9 de la noche





“LOOP”, presentación de Claire Oliver Gallery

LOOP contará con una exposición especial de fotografías de las Panteras Negras de Jeffrey Henson Scales. (Jeffrey Henson Scales / LOOP)

Claire Oliver Gallery, la galería de arte contemporáneo ubicada en Central Harlem, presentará una experiencia de arte y cultura que tomará toda una manzana del corazón de Overtown para la Semana del Arte de Miami. LOOP se centrará alrededor de un espacio de la Galería Claire Oliver de 5.000 pies cuadrados (465 metros cuadrados) que presenta una exhibición de obras de artistas de la galería, y se derramará en la comunidad con una exhibición ambiciosa e interdisciplinaria que incluye grandes instalaciones de fotografía y un programa de actuaciones vocales y visuales creadas en colaboración con artistas musicales, de la moda y de la danza.

Dónde: 919 NW 2nd Ave, Miami

Cuándo: 28 de noviembre a 3 de diciembre





“Morning Glory”, de Paula de Solminihac

Representación en acuarela de Morning Glory por Paula de Solminihac. (Faena/Paula de Solminihac)

Compuesto por cubiertas de madera que se asemejan a las flores y las hojas de la campanilla de playa, Morning Glory, en Faena Beach, invita a la interacción y el juego sin fin para todos. Por la noche, cuando la playa esté cerrada al público, Morning Glory se iluminará para una experiencia sensorial totalmente diferente. Creada en colaboración con el arquitecto Vicente Donoso, la instalación toma la forma de la planta, una enredadera perenne viajera que es casi omnipresente en las playas de Florida y en todo el mundo gracias a sus semillas flotantes resistentes al agua de mar.

Dónde: 3201 Collins Ave., Miami Beach

Cuándo: 29 de noviembre al 4 de diciembre





Jardín de esculturas en The Underline

Esta nueva instalación pública y jardín de esculturas se convertirá en un elemento permanente en The Underline en Brickell. (The Underline)

Esta nueva instalación pública y jardín de esculturas del renombrado artista local Typoe y EstudioLAAVA que debutará en Art Basel se convertirá en un elemento permanente en The Underline en Brickell. Diseñado como un espacio para generar conversación, la instalación financiada por Airbnb y Nasdaq transforma una sección del parque lineal de 10 millas en un área de reunión vibrante y surrealista. La instalación entrelaza arquitectura moderna, coloridos muebles de exterior y esculturas gigantes en un espacio comunitario interactivo.

Dónde: The Underline Sound Stage en SW 1st Ave y SW 8th St

Cuándo: desde el 1 de diciembre al mediodía

