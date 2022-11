Art Basel llena Miami de muestras y eventos: una guía de lo imperdible en museos y espacios privados

Alrededor de la Art Basel Miami Beach, la joya de la corona, una semana del arte transforma la ciudad y sus playas.

Las calles de Miami y sus playas ya están transformadas por la llegada inminente de Art Basel Miami Beach, el mayor encuentro de galerías que cumple 20 años en el lado americano del Atlántico. La feria ha tenido un impacto tan grande en la escena artística local que ha alumbrado la Miami Art Week: una semana de actividades constantes. En 2022 se podrán ver otras 20 muestras satelitales y más de 60 exhibiciones y eventos en museos y otros espacios culturales.

Esta pequeña selección reúne algunas paradas claves en esa extensa ruta cultural que cada año atrae a decenas de miles de coleccionistas, curadores y entusiastas al sur de la Florida.

“Togheter, at the Same Time”, De la Cruz Collection

“Nuestras exposiciones anuales representan la historia de la colección y revisan las obras en el contexto del momento”, explicaron Rosa y Carlos de la Cruz en un comunicado. La historia comenzó a finales de los 80, o quizá a finales de los 50 en La Habana, cuando los De la Cruz se conocieron, en la adolescencia: ella era hija de un arquitecto, él pertenecía a una familia de coleccionistas. Desde que se casaron en 1962 compartieron su pasión por el arte contemporáneo y s finales de los 80 abrieron su casa al público, con cita previa, para mostrar la colección que comenzaron.

De la Cruz Collection, uno de los puntos centrales en el itinerario del arte en Miami.

Actualmente el museo que la contiene tiene 30.000 pies cuadrados (casi 2.800 metros cuadrados) y se encuentra en el Design District.

“La exposición de este año, Juntos, al mismo tiempo” reúne pinturas, esculturas e instalaciones específicas al sitio de nuestra colección privada”, agregaron en el comunicado el empresario de CC1 Companies y su esposa. Esta es la lista completa de los artistas que se pueden ver allí:

Harumi Abe, Carlos Alfonzo, Kathryn Andrews, Eddie Arroyo, Tauba Auerbach, Patricia Ayres, Hernan Bas, Loriel Beltran, Walead Beshty, Peppi Bottrop, Mark Bradford, Joe Bradley, Agustín Cárdenas, Dan Colen, Martin Creed, Aaron Curry, Salvador Dalí, Peter Doig, Kaye Donachie, Chris Dougnac, Tomm El-Saieh, Isa Genzken, Felix Gonzalez-Torres, Mark Grotjahn, Jennifer Guidi, Wade Guyton, Guyton\Walker, Rachel Harrison, Arturo Herrera, Jim Hodges, Thomas Houseago, Alex Hubbard, Shara Hughes, Alex Israel, Rashid Johnson, Alex Katz, Martin Kippenberger, Wifredo Lam, Glenn Ligon, Michael Linares, Nate Lowman, Pepe Mar, Adam McEwen, Ana Mendieta, Murjoni Merriweather, Sarah Morris, Albert Oehlen, Paulina Olowska, Gabriel Orozco, Laura Owens, Jorge Pardo, Manfred Pernice, Seth Price, Rob Pruitt, Christina Quarles, Bony Ramirez, Sterling Ruby, Dana Schutz, Xaviera Simmons, Diego Singh, Josh Smith, Vaughn Spann, Reena Spaulings, Rudolf Stingel, Su Su, Ilona Szwarc, Rufino Tamayo, Cosima von Bonin, Kelley Walker, Elizabeth M. Webb, Jonas Wood, Christopher Wool y Yesiyu Zhao.

El matrimonio De la Cruz, importantes coleccionistas de Miami desde su juventud.

Dónde: De la Cruz Collection, 23 NE 41st St, Miami, martes a sábado de 9:30am a 4:30pm

Actividad gratuita





“Alexandre Diop: 2022 Artist-in-Residence”, Rubell Museum

Otra colección familiar, que comenzó hace más de medio siglo cuando Don Rubell —por entonces estudiante de medicina— y su esposa Mera —profesora en Head Start— compraron su primera obra luego de visitar el estudio de un artista y acordar un plan de pago en cuotas semanales. Eso sucedió en 1965, y desde entonces han acumulado una de las más amplias muestras del arte contemporáneo del mundo, actualmente de más de 7.200 obras. Desde 1993 abrieron el museo y allí se encuentra la muestra Alexandre Diop: 2022 Artist-in-Residence, que prepararon para la semana del arte.

El artista franco-senegalés, elegido por la Knight Foundation como artista residente, trabaja con objetos arrojados a la basura para transfigurarlos en obras que provocan conversaciones sobre cultura, género y sociopolítica. Emigrado a Viena, Diop injerta sus raíces africanas y europeas en un almácigo creativo que trata temas variados como la ascendencia y el colonialismo, la diáspora y la violencia histórica.

"Le Mensonge d’État", obra de la muestra del artista Alexandre Diop en el Rubell Museum.

Su muestra estará abierta hasta noviembre de 2023 y cuenta con un catálogo prologado por Maria Niang.

Otras exhibiciones que se podrían ver en el Rubell durante la semana del arte son las de estos artistas: Patricia Ayres, Doron Langberg, Jared McGriff, Jo Messer, Clayton Schiff y Tesfaye Urgessa. Y, por supuesto, también las obras favoritas del público: de Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Jammie Holmes, Yoshitomo Nara y Sterling Ruby, entre otros.

Dónde: Rubell Museum, 1100 NW 23rd St, Miami.

Cuándo: lunes 28, 10am-3:00pm; 29 y 30 de noviembre y 1 y 4 de diciembre, 10am-5:30pm; 2 y 3 de diciembre, 10am-7:30pm.

Actividad gratuita





“Fotografía Maroma”, una galería viviente de fotografía mexicana

Fariba Farshad y Patricia Conde, curadoras de "Fotografía Maroma", hablarán en la presentación.

La cadena hotelera Belmond presenta Fotografía Maroma, una exhibición multifacética que se abre al alma de la Riviera Maya. Cuatro destacados fotógrafos honran la belleza natural del lugar y de sus artistas: Patricia Lagarde, Ilán Rabchinskey, Javier Hinojosa y Margot Kalach.

Las curadoras Fariba Farshad (cofundadora y directora de Photo London) y Patricia Conde (fundadora de su galería en la Ciudad de México) trabajaron juntas por primera vez y brindarán una conversación sobre cómo concibieron y cómo definieron los propósitos de la exposición. Con ellas participará también uno de los autores de las imágenes expuestas, Rabchinskey

Dónde: 182 NE 39th St, Suite 117, Miami Beach

Cuándo: 1 de diciembre, 5pm-6pm





Baker’s Brunch en Bakehouse Art Complex

Bakers Brunch de Bakehouse Art Complex, ofrece eventos especiales para Miami Art Week y también exhibiciones de largo plazo.

Cada año, Bakehouse Art Complex ofrece un evento especial durante Miami Art Week: visitas a estudios de artistas, exposiciones interiores y exteriores. Su Baker’s Brunch también permite ver las instalaciones de su campus: Temple, Rock, Cloud de Chris Dougnac; New Topographies, de Gabriela Gamboa y Disposability, Disrupted, de Gabriela García.

Entre las exhibiciones temporales que se podrán ver en los días de la gran movida artística alrededor de Art Basel Miami Beach, Bakehouse ofrece Viewpoints: Expressions of an artist community, en Audrey Love Gallery; Fresh Goods for Sale, en Swenson Gallery, y Chire “VantaBlack” Regans: A Reflection of the Times en Atrium.

Entre las de largo plazo se cuentan Chire “VantaBlack” Regans: Say Their Names - A Public Art Memorial Project, en la fachada exterior oeste; Pedro Wazzan: In the Studio, en los pasillos interiores; Philip Lique + Najja Moon: Obscured Publications, también en los pasillos interiores, y Chris Friday + Arsimmer McCoy: Ode to Bakehouse, en la fachada exterior norte.

Dónde: Bakehouse Art Complex, 561 NN calle 32, Miami,

Cuándo: 1 de diciembre, 9am-11am

Actividad gratuita





“Pulse Topology”, de Rafael Lozano-Hemmer, parte de la serie "Pulse Artworks", que emplea tecnología PPG.

“Pulse Topology”, de Rafael Lozano-Hemmer

Esta obra biométrica inmersiva consta de 3.000 bombillas suspendidas, cada una de las cuales brilla al ritmo del corazón de un participante diferente. A medida que las personas atraviesan una serie de crestas y valles de luces pulsantes, seis sensores detectan y registran nuevos latidos del corazón, que reemplazan a los más antiguos, creando un memento mori. La tecnología que lo permite fotopletismografía (PPG), emplea algoritmos de visión por ordenador para detectar ópticamente los latidos del corazón de los paseantes.

Parte de la serie Pulse Artworks de Rafael Lozano-Hemmer, Pulse Topology es la primera que se presenta en Miami, en la sala Superblue. Permanecerá allí hasta agosto de 2023.

Dónde: 1101 NW 23rd Street, Miami

Cuándo: de lunes a miércoles, 11am-7pm; jueves y domingos 10am-7pm; viernes y sábados 10am-8pm

Cuánto: USD 36





“Boil, Toil plus Trouble”, en Art in Common

Boil Toil + Trouble presentará obra de más de 30 artistas contemporáneos que trabajan en una variedad de medios. Exploran marcos y prácticas místicas, mitológicas o espirituales, todas relacionadas con el agua. Los creadores seleccionados muestran obras que tratan sobre la magia, el ritual y el papel de la bruja o médium en el arte contemporáneo. La curaduría fue de Zoe Lukov y la producción, de Abby Pucker.

"Boil, toil, Trouble" se expondrá en Art in Common durante Miami Art Week.

Estos son los artistas que exponen en el espacio de Art in Common: Abraham Cruzvillegas, Alison Blickle, Ana Mendieta, April Gornik, Ariana Papademetropoulos, Armani Howard, Astrid Terrazas, Bony Ramirez, Bruce Nauman, Cannupa Hanska Luger, Chase Hall, Chelsea Culprit, Dalton Gata, David Hammons, Edgar Arceneaux, Fawn Rogers, Frank Walter, Frantz Zephirin, Guadalupe Maravilla, Henry Chapman, Hiba Schahbaz, James Casebere, Jamilah Sabur, Jean Herard Celeur, Jillian Mayer, Julian Charrière, Lezley Saar, Loni Johnson, Marina Abramović, Maya Lin, Michael Ajerman, Myrlande Constant, Naomi Fisher, Nereida Patricia, Nicole Eisenman, Nicolette Mishkan, Niki De Saint Phalle, Paulo Pjota, Radcliffe Bailey, Ricardo Partida, Rirkrit Tiravanija, Robert Nava, Superflex, Torkwase Dyson, Wangechi Mutu y Yassi Mazandi.

Dónde: 39 NE calle 39, Miami,

Cuándo: 29 de noviembre al 4 de diciembre, de 12pm-7pm

Actividad gratuita

