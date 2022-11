Durante Miami Art Week, las calles se embellecen con obras de Keith Haring y FriendsWithYou

El arte en los espacios exteriores resulta muy llamativo para los que visitan la Semana de Arte de Miami.

A pocos días del comienzo de Art Basel Miami Beach y la semana del arte que la rodea en la ciudad y la playa, las calles se llenan, como cada año, de coloridas y extravagantes obras. Aunque el evento principal, la gran feria de galerías nacida en Suiza, se realiza del 1 al 3 de diciembre en el Miami Beach Convention Center, muchos espacios aledaños acogerán exposiciones.

En verdad, basta con levantar la cabeza para disfrutar de una famosa obra como Because Liberty is Broken, hecha por Keith Haring en 1986, o una escultura del equipo de artistas de FriendsWithYou comisionada por la alcaldía de Miami Beach. Son dos piezas muy distintas, ambas de grandes dimensiones, que permiten que transiten por la calle no necesiten que entrar a un espacio cerrado para admirarse con las monumentales creaciones.

La Estatua de la Libertad según Keith Haring

La Estatua de la Libertad de Keith Haring, "Because Liberty is Broken", se quedará dos meses en Miami Beach. (LincolnRoad.com)

Aunque no es la emblemática dama de la bahía de New York, la obra homónima, monumental y colorida de Keith Haring, ahora podrá verse en Lincoln Road. Del 22 de noviembre al 23 de enero la obra más grande del artista pop que transfiguró el graffiti callejero en piezas icónicas.

Haring creó esta Estatua de la Libertad en 1986 para conmemorar el 100º aniversario de que Estados Unidos recibiera el famoso regalo de Francia. Se trata de un mural de 90 pies (27,5 metros) de altura, en tonos verdes y amarillos. Como elemento significativo se destaca que el brazo de la Lady Liberty es demasiado largo y ondula, casi en zigzag.

Cuando le preguntaron a Haring por qué había elegido líneas tan curvas, respondió concisamente: “Porque la libertad es tambaleante”. Y esa libertad, hecha obra de arte, hay que recomponerla y conquistarla constantemente.

¿Y quién mejor que los niños para hacerlo? En los ochenta Haring trabajó con la organización CityKids y 1.000 niños en la ciudad de New York para crear esa obra. En 2022 los niños de Miami están invitados a colaborar y escribir directamente sobre las piezas rotas de la versión 3D de la antorcha del original.

Because Liberty is Broken se puede ver en 640 Lincoln Road, sobre una fachada directamente a la calle. Esta es, sin dudas, una de las obras que nadie querrá perderse.





Starchild, una mirada al futuro

Representación de Starchild para Art Basel (Cortesía de FriendsWithYou)

Con 50 pies de alto, la escultura de FriendsWithYou, la colaboración de Samuel Borkson y Arturo Sandoval III, se inaugurará durante la semana del arte en Pine Tree Drive y 41st St., Miami Beach. La pieza, creada para Art Basel por encargo de la alcaldía, es parte de un conjunto de obra más amplio del proyecto de estos dos artistas que también mostrarán sus nuevos trabajos en Art Basel Miami Beach, en los espacios de Nanzuka Gallery y GAVLAK.

La estructura de metal, anaranjada y con el sol como rostro, no pasará inadvertida en la plaza Henry Liebman, donde se revelará el lunes 28.

El proyecto global de FriendsWithYou, llamado Océano, alude a la unidad en la Tierra. Starchild habla del comienzo de la vida en el planeta, ya que representa la naturaleza, la luz y la calidez. Como era en el principio y como debería mantenerse.

Océano, según los creadores, es una colección de metáforas que evocan la humanidad y tiene como propósito conectar las ideas comunes que habitan en todos a fin de lograr que las personas se unan y sean compasivas entre sí. El concepto subraya que el origen de todos es uno y el mismo, del mismo modo que la suerte de todos también es compartida.

“La unificación y la creación de una sociedad mejor tiene que comenzar con este entendimiento que nos permita ser más compasivos unos con otros y ver a todos los seres vivos como nosotros”, comentaron Borkson y Sandoval.

En los últimos años, FriendsWithYou se ha dado a la misión de promover la bondad y la positividad a través de su trabajo. Los artistas han obtenido reconocimiento internacional a través de sus exposiciones y obras de arte en museos, galerías y espacios públicos de todo el mundo. También destaca su exitosa serie de animación True and the Rainbow Kingdom en Netflix. La escultura que presentan este año en Art Basel, es una de sus creaciones más esperadas.

