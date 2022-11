Las batallas clave en EEUU para definir el control de la Cámara Baja

El sol se eleva sobre el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, Estados Unidos, el 9 de noviembre de 2022. REUTERS/Tom Brenner

Los republicanos se hallaban a un paso de obtener una mayoría corta en la cámara baja del Congreso pero se han quedado sin la “ola roja” con la que soñaban en las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas de Joe Biden superaron las expectativas en un país muy polarizado.

Fue una noche decepcionante para Donald Trump, que contaba con un resultado espectacular que impulsara una posible candidatura para reconquistar la Casa Blanca en 2024, tras prometer que el 15 de noviembre “hará un gran anuncio”.

En estas elecciones de medio mandato, que suelen dar una bofetada al partido en el poder, se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio de los escaños del Senado, además de numerosos puestos de gobernador y cargos locales.

En la cámara baja están puestos todos los ojos. Aunque los republicanos contaban con una ola roja, con 10, 25 o hasta 35 escaños de diferencia, y han tenido que contentarse con un puñado, parecen encaminados a recuperar la mayoría de esta cámara de 435 miembros por primera vez desde 2018.

El jefe de filas republicano Kevin McCarthy, quien era de los optimistas y llegó a pronosticar 60 escaños más, puso buena cara al mal tiempo. “Está claro que vamos a recuperar la Cámara”, dijo.

En la costa oeste, donde las urnas cerraron tarde hasta el martes por la noche, los resultados aún estaban llegando, y un puñado de contiendas reñidas en la costa este también estaban demasiado reñidas para dar una decisión definitiva, según The Associated Press y un análisis de The New York Times.

Alex Erby rellena su papeleta mientras vota en un colegio electoral dentro de la iglesia Grace Bible Fellowship durante las elecciones a mitad de mandato de 2022 en Harrisburg, Pensilvania, Estados Unidos. 8 de noviembre de 2022. REUTERS/Mike Segar

En California, el estado que más elige representantes a la cámara baja, están en juego las candidaturas de los republicanos David Valadao y de Mike Garcia. Ambos tienen por el momento una ventaja sobre sus rivales demócratas, pero aún quedan muchos votos por contar, informó The New York Times. Además, la demócrata Katie Porter lucha por defender sus escaño.

El estado de Colorado podría dar una sorpresa a los demócratas, donde el candidato Adama Frisch conserva una ligera ventaja sobre su rival, la republicana Lauren Boebert.

Además, en Maryland los demócratas están en una lucha férrea por ganar el escaño en ese estado, donde el demócrata David Trone está muy cerca del republicano Neil Parrott.

También, otro candidatos demócratas están en la pelea en distritos con una clara tendencia conservadora y donde aún no se puede pronosticar quién será el ganador. Tales son los casos de los demócratas Dina Titus y Susie Lee en Nevada, Kim Schrier en Washington, Susan Wild en Pensilvania, Jahana Hayes en Connecticut y Jared Golden en Maine.

Por último, en Alaska los expertos siguen la contienda de cerca. Allí la demócrata Mary Peltola lidera una cuarta parte de los votos por contar.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este miércoles las elecciones de medio mandato de “buen día para la democracia” después de que la votación se celebrara sin problemas pese a años de acusaciones de fraude electoral por parte de algunos republicanos.

“Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos el pueblo estadounidense ha hablado y demostrado una vez más que la democracia es lo que somos”, dijo.

Además, Biden hizo un llamado a la unidad política este miércoles después de las elecciones de mitad de mandato y pidió el fin de la “guerra política interminable”.

“Estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos”, dijo. “El futuro de Estados Unidos es demasiado prometedor para quedar atrapado en una guerra política interminable”, afirmó.

