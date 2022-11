Las 10 contiendas que pueden definir el futuro del aborto en EEUU en las elecciones de medio término

Votación en Michigan (Reuters)

Desde que la Corte Suprema de Justicia revirtió el fallo de Roe v. Wade (que sentó las bases por casi 50 años para que el aborto fuera legal en todo el país), haciendo que la decisión sobre este tema recayera sobre los estados, en un cuarto del país el aborto se volvió ilegal y en ocho estados el tema está en un limbo.

Estas son las primeras elecciones generales desde el controversial fallo de la Corte Suprema, y el tema está en la cabeza de millones de votantes, así como en la agenda de muchos de los candidatos. Dependiendo de quién sea el gobernador del estado, que a su vez tiene la autoridad de nombrar jueces de la Corte Suprema estatal si hay una oportunidad, modificará el futuro del acceso al aborto en buena parte del país.

Más de 40 millones de personas votaron de manera anticipada en el país

Si bien según la gran mayoría de las encuestas la economía y la inflación son los temas que más preocupan a los estadounidenses, en los últimos cuatro meses (desde el fallo de la Corte) el aborto se ha colocado entre los cinco temas más importantes, un hecho que el partido demócrata (que controla el poder ejecutivo) ha hecho central en sus campañas.

Si bien hay 36 gobernaciones en disputa, en cuatro de ellas el tema del aborto es central, así como en una serie de enmiendas estatales que pueden modificar la historia.

Gobernación de Pensilvania

Doug Shapiro en campaña

El actual gobernador demócrata de Pensilvania, Tom Wolf, ha puesto un freno en los últimos cuatro meses a la legislatura estatal de mayoría republicana que tenía intenciones de restringir el acceso al aborto. Pero Wolf ya ha cumplido sus dos términos, y su puesto se lo disputan Doug Shapiro, por su partido, y Doug Mastriano, por el partido republicano. En este estado considerado pendular (sin una clara preferencia por ninguno de los dos partidos), cualquiera de los dos puede ganar.

Shapiro es actualmente el fiscal general del estado e hizo del aborto el tema central de su campaña, inclusive prometiendo que si era gobernador vetaría cualquier ley que limitara el acceso a este procedimiento.

Mastriano, por su parte, ha expresado su total apoyo a una nueva ley que restrinja el acceso al aborto de manera absoluta desde el momento de la concepción, sin ningún tipo de excepciones.

Dos visiones opuestas que pudieran modificar la situación en Pensilvania.

Gobernación de Wisconsin

El gobernador Tony Evers recibió el apoyo del ex presidente Barack Obama en esta campaña

Wisconsin tenía una ley de 1849 que prohibía el acceso al aborto. Si bien no se hacía cumplir, la ley seguía vigente. Desde el fallo de la Corte Suprema, muchos políticos de Wisconsin comenzaron a exigir que se haga cumplir esta ley. El gobernador demócrata, Tony Evers, fue a corte alegando que otras leyes aprobadas en el estado (como una en 1985 que autoriza el aborto hasta el punto de viabilidad fetal) tienen precedente sobre una ley de 173 años.

Todo parece indicar que Evers ganará la reelección contra su oponente republicano Tim Michaels, pero existen dudas de que los republicanos puedan ganar super-mayoría en la legislatura estatal, lo cual dejaría a Evers sin posibilidad de veto. Allí, la decisión de las cortes será clave.

Gobernación de Arizona

Kari Lake es la escogida de Donald Trump en Arizona

Doug Doucey, el actual gobernador de Arizona, no puede volver a reelegirse. Por eso la gobernación está en disputa entre Katie Hobbs, por el partido demócrata, y Kari Lake, por el partido republicano. Ambas mujeres tienen opiniones encontradas sobre el aborto, con Hobbs cree que no debe haber limitaciones en el acceso al aborto, mientras que Lake (quien fue apoyada por Donald Trump) cree que no debe haber acceso al aborto después de las 15 semanas de gestación.

Gobernación de Michigan

Tudor Dixon le disputa la gobernación a Gretchen Whitmer

La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, centró su campaña a la reelección en el tema del aborto. Su oponente republicana, Tudor Dixon, se ha manifestado a favor de las restricciones en el acceso a este procedimiento. Según las encuestas, todo puede pasar en esta contienda.

Enmiendas y propuestas

En cinco estados habrá preguntas relacionadas al aborto en la boleta. En Michigan, la llamada Propuesta 3 le pregunta a los votantes si quieren que se modifique la constitución para que se garantice cierto acceso al aborto y a los métodos anticonceptivos.

En Montana, el Referendo 131 consulta si quieren mantener la ley vigente que da acceso legal al aborto hasta el momento de viabilidad del feto.

La Propuesta 2, de Kentucky, se pregunta si quieren modificar la constitución para que se garantice que no hay derecho al aborto. Una consulta similar perdió en las urnas meses atrás en una elección en Kansas.

En California, la Propuesta 1, también busca apoyo del electorado para agregar a la constitución una enmienda que garantice el acceso al aborto. Se espera que esta propuesta gane por amplia mayoría en el estado más progresista del país.

Por último, en Vermont, la llamada Propuesta 5, busca que la actual ley del estado que no tiene ningún tipo de límites para el aborto, pase a ser parte de la constitución estatal.

