La demócrata Kathy Hochul se convirtió en la primera mujer electa que gobierne Nueva York

La demócrata Kathy Hochul se convirtió en la primera mujer elegida como gobernadora de Nueva York, al ganar por completo el cargo que asumió en 2021 cuando el ex gobernador Andrew Cuomo dimitió.

Derrotó al congresista republicano Lee Zeldin, un aliado de Donald Trump que hizo una campaña centrada en el miedo al crimen violento.

“Esta noche hicieron oír sus voces alto y claro. Y, además, me convirtieron en la primera mujer elegida para ser gobernadora del estado de Nueva York. Pero no estoy aquí para hacer historia, estoy aquí para marcar la diferencia”, dijo Hochul a sus partidarios el martes por la noche.

“He sentido un peso sobre mis hombros para asegurarme de que todas las niñas y todas las mujeres del estado que han tenido que chocar contra los techos de cristal en todas partes, sepan que una mujer puede ser elegida por derecho propio y gobernar con éxito un estado tan áspero y difícil como Nueva York”.

Se esperaba que Hochul, oriunda de Buffalo, ganara en un estado donde hay más del doble de demócratas registrados que de republicanos. Los neoyorquinos no han elegido a un republicano como gobernador desde que George Pataki , que obtuvo un tercer mandato en 2002. Pero Zeldin hizo que la carrera fuera competitiva, acercándose a Hochul en las últimas semanas y pareciendo incitarla a hablar más sobre la seguridad pública.

“Ha sido una batalla en la que nos hemos centrado en los ideales. Hemos llevado nuestro mensaje sin disculparnos ni lamentarnos”, dijo Zeldin en su fiesta de la noche electoral del martes. Subió al escenario antes de que The Associated Press diera por concluida la carrera.

La formidable recaudación de fondos de la campaña de Hochul le permitió comprar anuncios de televisión presentándose como defensora del derecho al aborto y describiendo a Zeldin como “extremo y peligroso” por sus vínculos con Trump y su voto en contra de la certificación de los resultados de las elecciones de 2020.

Como guiño a la historia que Hochul esperaba hacer como primera mujer en ser elegida gobernadora, apareció en un mitin días antes de las elecciones con la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer en ser elegida para el segundo cargo más importante del país, y con Hillary Clinton, la primera mujer en ser candidata presidencial de un partido importante y la primera senadora de Nueva York.

Hochul se encuentra entre las ocho mujeres que han ganado elecciones estatales en Nueva York, grupo al que se unió inicialmente cuando fue elegida vicegobernadora en 2014. Se convirtió en la primera mujer en ejercer como gobernadora cuando tomó el relevo de Cuomo.

La trayectoria de Hochul se vio alterada en las últimas semanas cuando la carrera se achicó. Los demócratas se enfrentaron a vientos en contra en todo el país, que normalmente lleva el peso de las frustraciones de los votantes. Este año, esas frustraciones incluyen una inflación persistente y una economía inestable, pero en Nueva York, la preocupación por la delincuencia tuvo prioridad.

Aunque Hochul lleva un año como gobernadora, no es tan conocida como su predecesor.

Ex congresista, fue vicegobernadora de Cuomo antes de asumir el cargo en agosto de 2021 y ha tratado de presentarse como un nuevo comienzo respecto a Cuomo. Dimitió en medio de acusaciones de acoso sexual, que él niega.

La campaña de Hochul recaudó más de 50 millones de dólares, aproximadamente el doble de lo que Zeldin reportó, pero los grupos externos gastaron mucho en la carrera - especialmente dos grupos externos que impulsan a Zeldin que tomaron alrededor de 9 millones de dólares del heredero de Estée Lauder, Ronald Lauder.

Zeldin es un teniente coronel de la Reserva del Ejército que ha representado al este de Long Island en el Congreso desde 2015 y que fue un firme defensor de Trump durante sus dos destituciones.

Como candidato a gobernador, Zeldin trató de eludir sus vínculos con Trump, apareciendo con el ex presidente en una recaudación de fondos de la campaña a puerta cerrada, pero no en ningún mitin público, como han hecho otros candidatos. Se desentendió de las preguntas de los periodistas después de que Trump lo respaldara, diciendo que “no debería haber sido noticia” porque el ex presidente lo había respaldado anteriormente

(Con información de The Associated Press)

