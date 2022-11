Maura Healey ganó en Massachusetts y será la primera gobernadora abiertamente lesbiana en Estados Unidos

Maura Healey rompió con la maldición de los fiscales generales de Massachusetts que siempre perdían las elecciones a gobernador REUTERS/Brian Snyder

La fiscal general demócrata Maura Healey fue elegida gobernadora de Massachusetts, haciendo historia como la primera mujer en gobernar ese estado y la primera candidata abiertamente gay elegida para ese cargo en Estados Unidos.

Healey derrotó al republicano Geoff Diehl, un ex representante estatal que contaba con el respaldo del ex presidente Donald Trump. Su elección devuelve el cargo de gobernador a los demócratas tras ocho años de liderazgo republicano bajo el popular gobernador Charlie Baker, que optó por no presentarse a la reelección.

Healey y su compañera de fórmula, la alcaldesa de Salem, Kim Driscoll, fueron una de las tres candidaturas femeninas a gobernador y vicegobernador en Estados Unidos que iniciaron la jornada electoral con la posibilidad de convertirse en la primera pareja de este tipo elegida para dirigir un estado.

La candidatura republicana de Sarah Huckabee Sanders para gobernador y Leslie Rutledge para vicegobernador ganó en Arkansas. Y en Ohio, la demócrata Nan Whaley es candidata a gobernadora con Cheryl Stephens como compañera de fórmula.

Healey fue también una de las dos candidatas abiertamente lesbianas que se presentaron a gobernador en el país. Healey y la demócrata Tina Kotek, candidata a gobernadora en Oregón, comenzaron el día con la posibilidad de convertirse en la primera persona abiertamente lesbiana elegida gobernadora de un estado.

Healey - elegida hace ocho años como la primera fiscal general abiertamente gay del país - rompió lo que se conoce en Massachusetts como la “maldición del fiscal general”. Desde 1958, seis ex fiscales generales de Massachusetts han aspirado al cargo de gobernador. Todos fracasaron.

Durante la campaña, Healey prometió ampliar los programas de formación laboral, hacer más asequibles las guarderías y modernizar las escuelas. Healey también ha dicho que protegerá “el acceso al aborto seguro y legal en Massachusetts” tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade.

Esta mujer de 51 años también ha marcado lo que considera una serie de logros durante su etapa como máxima responsable de la aplicación de la ley en el estado, entre los que se incluyen la protección de estudiantes y propietarios de viviendas frente a prestamistas abusivos y la demanda contra Exxon Mobil para determinar si el gigante petrolero engañó a los inversores y al público sobre su conocimiento del cambio climático.

Healey también apuntó al fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, y a los miembros de la familia Sackler por las acusaciones de que engañaron a pacientes y médicos sobre los riesgos de los opioides.

Durante la campaña, la demócrata advirtió que Diehl “traería el trumpismo a Massachusetts”. Diehl fue copresidente de la primera campaña presidencial del expresidente Donald Trump en Massachusetts y obtuvo su respaldo para gobernador en un estado que rechazó rotundamente a Trump en 2016 y 2020.

Aunque Healey es la primera mujer de Massachusetts elegida gobernadora, no es la primera que ocupa el cargo. La republicana Jane Swift, entonces vicegobernadora, se convirtió en gobernadora interina en 2001 cuando el gobernador Paul Cellucci renunció para convertirse en embajador en Canadá. Swift nunca fue elegida gobernadora.

Desde 1991, los republicanos han ocupado la oficina de la esquina en el Statehouse durante todos los años menos ocho, cuando el demócrata Deval Patrick era gobernador.

Con información de AP