Messi tiene un nuevo vecino: LeBron James

Condominio The States of Acqualina, en Sunny Isles Beach, donde compró apartamento LeBron James.

Como en el 2010, LeBron James trajo su talento de vuelta a la playa. El jugador estrella de Los Ángeles Laker y ex-Miami Heat compró un condominio de lujo en The Estates at Acqualina en Sunny Isles Beach, al norte de Miami Beach, según revelaron los registros de propiedad.

James pagó USD 9 millones por una unidad en el piso 43 del proyecto de dos torres. El desarrollador vendió la unidad ubicada en 17909 Collins Avenue a una empresa administrada por James y vinculada a su LeBron James Family Foundation, con sede en Akron, Ohio. La torre sur de 49 pisos y 154 unidades se completó este verano y la torre norte está en construcción.

Sunny Isles Beach, apodada “Pequeña Moscú” por su concentración de residentes rusos, ha atraído a otros atletas profesionales y celebridades a lo largo del tiempo. Hace dos años, el astro del fútbol argentino, Lionel Messi, compró una unidad en Porsche Design Tower de Dezer Development, y un año después su familia adquirió un condominio en Regalia, ambas en Sunny Isles Beach.

Según Forbes, la fortuna de LeBron James superó los USD 1.000 millones este verano. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

The Estates of Aqualina es el tercer proyecto de condominios en Sunny Isles para The Trump Group, dirigido por los hermanos Jules y Eddie Trump y sin relación alguna con la Organización Trump, del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los precios oscilaron entre USD 4 millones y USD 35 millones por el penthouse.

El complejo incluye una villa de servicios de 45.000 pies cuadrados (4.180 metros cuadrados) que se espera que se entregue a finales de este año con una pista de patinaje sobre hielo, una bolera y el restaurante Avra Miami Estiatorio. Ambas torres tienen vestíbulos diseñados por el difunto diseñador de moda Karl Lagerfeld.

También destaca el alto puntal de los apartamentos, que sobrepasa los 3 metros. Además, según indica el portal de ventas del proyecto, se entregan amueblados y equipados con electrodomésticos de alta gama.

Lionel Messi compró en Sunny Isles Beach dos años antes que LeBron James.

Para James, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, la compra marca un regreso al sur de la Florida. James formó parte de los “Tres Grandes” mientras jugaba para el Heat entre 2010 y 2014, junto a Dwyane Wade y Chris Bosh. Vivía en una casa frente al mar en el vecindario de Coconut Grove en Miami, que vendió en 2015 por USD 13,4 millones.

El año pasado, James vendió una de sus casas de Brentwood en Los Ángeles por USD 19.6 millones.

El atleta, cuya fortuna superó los USD 1.000 millones este verano, según Forbes, es copropietario de la tienda de ropa Unknwn, que tiene ubicaciones en Wynwood y Akron. También posee participaciones en empresas que incluyen a Blaze Pizza y la startup de gimnasios en casa Tonal.

SEGUIR LEYENDO: