Joe Biden habló por primera vez del proceso judicial que enfrenta su hijo Hunter

Hunter Biden siempre ha estado en el ojo de la tormenta. Un pasado de adicciones a las drogas y un escándalo con una computadora (durante la campaña presidencial de su padre, el FBI confiscó una computadora que Hunter Biden habría llevado a reparar y donde habría material comprometedor, hecho que nunca fue confirmado por las autoridades federales), han hecho del hijo del presidente un blanco de ataques de opositores políticos.

Pero ahora no se trata de especulaciones. The Washington Post publicó una extensa investigación la semana pasada en la que dan pruebas de que la fiscalía estatal de Delaware (estado del que son originarios los Biden) estaría a punto de acusar a Hunter Biden por evasión fiscal y por falso testimonio durante la compra de un arma. El fiscal aún no impuso los cargos, pero confirmó que la investigación está abierta y que tiene pruebas en contra del hijo del presidente.

Sentado frente al periodista Jake Tapper, de la cadena CNN, el presidente se refirió por primera vez a la investigación en contra de su hijo. Sin ahondar en el tema de la declaración de impuestos, se distanció del falso testimonio a la hora de comprar un arma.

“Yo no sabía nada, nunca supe nada”, aseguraba Biden acerca de la posibilidad de que su hijo mintiera acerca de su consumo de drogas en el formulario para solicitar ser autorizado para comprar un arma. Hunter Biden tiene un largo historial de lucha contra la adicción a las drogas, del cual él y su familia han hablado en muchas ocasiones. Uno de los requisitos para comprar un arma es no tener adicciones a las drogas. Según la fiscalía de Delaware, Biden aseguró no tener adicciones para poder comprar un arma en 2018, el mismo año en el que dio varias entrevistas hablando de su lucha personal.

Quitando el foco de la investigación de la fiscalía y poniéndolo en su hijo, Biden ahondó en el tema.

“Tengo mucha confianza en mi hijo. Lo amo, se encuentra en un camino complicado, difícil, pero recto. Lo ha estado por muchos años ya”, decía el presidente acerca de la adicción a las drogas de su hijo, destacando además que le enorgullece ver cómo Hunter recompuso su vida.

En el 2014, Hunter Biden fue despedido de la marina porque en un control de drogas su prueba resultó positiva de presencia de cocaína en su organismo. En aquel entonces su padre era vicepresidente y la noticia cobró notoriedad nacional.

Biden es padre de Hunter, Naomi y Beau Biden, fruto de su primer matrimonio. Naomi falleció en un accidente junto a su madre en 1972. Joe Biden crió solo a sus dos hijos pequeños, hasta que se casó con Jill Biden, quien los adoptó como propios. Junto a Jill, fue padre de Ashley Biden.

Beau Biden falleció en 2015 a consecuencia de un tumor en su cerebro.

