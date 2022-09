Miami se prepara para posible impacto de un huracán

Pronóstico del cono de la Depresión Tropical Nueve al 23 de septiembre. Ahora se estima que se convertirá en un huracán cerca de Florida.

Se formó la novena depresión tropical en el mar Caribe y hasta el momento el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes tiene al sur de la Florida dentro del cono de impacto. Para complicar aún más esta posibilidad, las condiciones están dadas para que el fenómeno cobre fuerza durante el fin de semana y al momento del impacto (que pudiera ser en el sur de la Florida tan pronto como el lunes en la noche o el martes por la mañana) sea un huracán hasta de categoría 3, con vientos de hasta 185 kilómetros por hora.

POara Miami en particular, el problema no es tanto el viento que puede traer un huracán sino la cantidad de agua que llega con las lluvias, incluso si no se trata de un huracán. La ciudad se ha convertido en la más resistente al viento en el mundo por su código de edificación, después de la dura lección aprendida con el huracán Andrew 30 años atrás. Pero el problema son las inundaciones que se generan cuando la lluvia es intensa.

Por eso las autoridades anunciaron en una rueda de prensa en la alcaldía de Miami que la ciudad ya está trabajando ante la potencial llegada de un huracán.

El alcalde Francis Suarez, junto a miembros de su comisión y del senado estatal, dando una rueda de prensa pidiendo que las personas se preparen

“Lo más importante siempre es estar preparados. Por eso les decimos que hoy es el día para prepararse, no se puede esperar hasta el domingo”, recordaba el alcalde Francis Suarez quien, como miamense, tiene amplia experiencia en este tipo de situaciones.

La recomendación es tener en los hogares al menos un galón de agua (casi cuatro litros) por persona por día de emergencia. Es decir, si llega un huracán mayor, hay que contemplar provisiones para una semana, lo que implicaría siete galones de agua por persona. Es importante tener los objetos electrónicos cargados, baterías, linternas y, si es posible, un generador eléctrico porque ante un huracán suele perderse la energía eléctrica. También se aconseja tener medicina a mano, dinero en efectivo y los documentos importantes en una bolsa plástica para que no se mojen. Es importante comprar alimentos no perecederos para varios días.

Pero más allá de lo que los residentes pueden hacer por su cuenta, la ciudad está siendo proactiva para intentar tener la menor cantidad de inundaciones posibles. “Ya hemos colocado bombas extractoras de agua en zonas clave como Brickell, Allapatah y la Pequeña Habana, para evitar inundaciones. Además estamos verificando que todas las bombas permanentes estén funcionando”, agregaba el alcalde.

Por el momento todos los servicios se mantienen activos y funcionando de manera regular. El lunes habrá recolección de residuos y colegios. Pero con el correr de los días se sabrá con mayor certeza de lo que pueda pasar con la tormenta.

El pronóstico puede cambiar. Pero el principal mensaje que las autoridades quieren dar en Miami es que estar preparados es la mejor manera de prevenir complicaciones en los próximos días.

