Biden reveló que le exigió a Xi Jinping respetar las sanciones internacionales impuestas a Rusia: “Violarlas sería un error gigantesco”

FOTO DE ARCHIVO: Una pantalla muestra imágenes del presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Joe Biden, mientras transmiten noticias sobre su reciente llamada en un centro comercial en Hong Kong, China, el 29 de julio de 2022. REUTERS/Tyrone Siu

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que advirtió a su homólogo chino, Xi Jinping, del daño al clima de inversión si Beijing violaba las sanciones impuestas por una coalición de países contra Rusia por su invasión de Ucrania.

En un extracto de una entrevista con la CBS que se emitirá el domingo, Biden dijo que le comentó a Xi que violar las sanciones sería un “error gigantesco”, pero que hasta ahora no hay indicios de que China haya apoyado activamente el esfuerzo bélico ruso con la venta de armas.

Biden aseguró que hizo la advertencia en una llamada telefónica poco después de que Xi se reuniera con Putin en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing el 4 de febrero y expresara su apoyo al líder del Kremlin.

“Llamé al presidente Xi (...) no para amenazar en absoluto, solo para decirle (...) que si cree que los estadounidenses y otros seguirán invirtiendo en China, cuando usted viola las sanciones que se han impuesto a Rusia, creo que está cometiendo un error gigantesco”, indicó.

“Hasta ahora, no hay ninguna indicación de que hayan ofrecido armas u otras cosas que Rusia haya querido”, dijo Biden.

El mandatario estadounidense también rechazó la idea de que la alianza chino-rusa signifique efectivamente que Estados Unidos esté luchando en un nuevo tipo de Guerra Fría.

“No creo que sea una nueva, más complicada, Guerra Fría”, dijo.

Por otra parte, Biden instó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a no usar armas nucleares ni químicas en Ucrania y le advirtió que se convertirá en el mayor “paria” del mundo si lo hace.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, China. 4 de febrero de 2022. Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin vía REUTERS

“No, no, no lo haga. Cambiará el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo en una entrevista con el programa “60 Minutos” de la cadena CBS.

En un avance del programa, el periodista Scott Pelley le preguntó al presidente sobre la eventual respuesta de Estados Unidos si Putin usara armas nucleares o químicas para cambiar el curso del conflicto en Ucrania.

Biden respondió que habría “consecuencias” y que los rusos “se convertirían en los mayores parias que el mundo ha visto nunca”.

“La respuesta dependerá del alcance de lo que hagan”, se limitó a decir el líder demócrata en la entrevista, que se emitirá íntegramente el domingo.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, Estados Unidos ha impuesto en coordinación con sus aliados sanciones al sector financiero ruso, a Putin y a decenas de funcionarios, empresarios y oligarcas de ese país, además de enviar ayuda militar a Kiev.

La guerra, estancada en el este de Ucrania desde hace meses, abrió esta semana una nueva fase con el repliegue ruso en la región de Kharkiv, que limita con el Donbás.

Estados Unidos considera que China y la India están aumentando “la presión” hacia el Kremlin para que acabe la guerra, después de que sus líderes, Xi Jinping y Narendra Modi, expresaran a Putin preocupaciones por las consecuencias del conflicto.

(Con información de AFP)

