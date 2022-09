Rescataron a 312 beagles que iban a ser vendidos por un criadero para experimentos

Se salvaron porque ese criadero en particular fue citado por violaciones a la Ley de Bienestar Anima (Reuters)

La Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos dijo que retiró al último grupo de beagles de un criadero en problemas en Virginia que había planeado vender los perros a laboratorios de experimentación con animales.

La organización dijo que se llevó a los 312 perros restantes en las instalaciones de Cumberland el jueves. Casi 4.000 beagles fueron rescatados en total. Están siendo transportados a refugios y otros sitios de rescate en todo el país, que están encontrando hogares para los caninos.

“Muchas personas no se dan cuenta de que un promedio de 60.000 perros como estos todavía se usan en laboratorios cada año”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de Humane Society, Kitty Block, en un comunicado. “Incluso mientras celebramos que estos perros afortunados vayan a hogares amorosos, estamos enfocados en crear un futuro en el que ningún perro enfrente ese tipo de destino”.

A principios de julio, un juez federal aprobó un plan para sacar a los beagles y ponerlos en adopción (Reuters)

Block dijo que esos perros se salvaron porque ese criadero en particular fue citado por violaciones a la Ley de Bienestar Animal. A principios de este año, los funcionarios federales iniciaron un caso de ejecución civil contra Envigo RMS, propietario y operador de la instalación. Se encontró que cientos de perros estaban en “angustia aguda”.

People for the Ethical Treatment of Animals (Personas por el tratamiento ético de los animales), el grupo de derechos de los animales con sede en Norfolk, investigó la instalación y dijo que los perros vivían en condiciones de hacinamiento y estrés.

La Sociedad Protectora de Animales de EEUU retiró al último grupo de un criadero en Virginia (Reuters)

PETA dijo en un comunicado a principios de este año que los veterinarios federales encontraron perros a los que se les había negado tratamiento por “enfermedad dental grave”, así como perros con heridas y secreción amarilla alrededor de los ojos. A los perros también se les negó comida durante días mientras amamantaban a sus cachorros, entre otras violaciones, dijo PETA.

A principios de julio, un juez federal aprobó un plan para sacar a los beagles y ponerlos en adopción.

El juez de la Corte de Distrito de EEUU, Norman Moon, también emitió una orden de restricción que imponía una serie de restricciones a la instalación. En junio, funcionarios de la empresa anunciaron planes para cerrarla.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: