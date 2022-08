El ganador de los UDS 1.340 millones de la lotería Mega Millions todavía no reclamó su premio

Boletos de la lotería Mega Millions

Ha pasado un mes ya desde el sorteo de la lotería Mega Millions que puso en vilo a los Estados Unidos. ¿El premio? Nada más y nada menos que 1.337 millones de dólares (en un principio se creía que eran 1.280 millones, pero luego la lotería rectificó el número -que crecía dependiendo en la cantidad de personas que compraron boletos-).

Tras tres meses sin un ganador, la lotería Mega Millions había acumulado esta enorme cantidad para su premio, el tercer pozo acumulado más alto en la historia de las loterías en los Estados Unidos. Un boleto acertó los seis números del sorteo (13-36-45-57-67-14) y por ende se quedó con el pozo. Se sabe que el boleto ganador fue comprado el 29 de julio en una estación de servicio Speedway, en Des Plaines, estado de Illinois, en las afueras de la ciudad de Chicago.

Según la ley, el ganador tiene hasta un año para reclamar su premio, pero con una salvedad, a los 60 días del sorteo expira la posibilidad de decir si quiere recibir todo el dinero junto o en pagos durante 29 años. Sin confirmar esta preferencia no se puede hacer el pago del premio. Según cálculos hechos por estudios contables, si el ganador elige recibir todo el premio de una vez, con los descuentos estaría ganando 780 millones de dólares, sobre los cuales deberá pagar impuestos.

Estación de servicio en Des Plaines, estado de Illinois, donde se vendió el boleto ganador el pasado 29 de julio

Esta lotería se juega en 45 de los estados del país, más los territorios de las Islas Vírgenes y la ciudad de Washington. En caso de que nadie reclame el premio, será repartido entre los estados participantes.

Según los responsables de la lotería en Illinois, es probable que el ganador no se haya enterado que es multi-millonario. Por eso les están pidiendo a todos aquellos que participaron que revisen sus boletos.

“En un premio de esta magnitud no es raro que la persona tarde en reclamarlo. Estoy seguro de que están pasando por muchas emociones diferentes”, decía a la prensa Harold Mays, director de la lotería de Illinois. Según la ley estatal, el ganador puede permanecer anónimo si así lo desea si el monto ganado supera los 250 mil dólares. Pero en este caso las autoridades de la lotería han confirmado que no es que se haya mantenido anónimo el ganador, sino simplemente que hasta el momento no se ha presentado.

Millones de personas en 45 estados participaron del sorteo el mes pasado

Quienes seguramente también tienen ansiedad de que aparezca el ganador son los dueños de la estación de servicio en la que se vendió el boleto ganador. Con el premio vienen 500 mil dólares que se destinan al establecimiento que vendió el boleto, pero este dinero no se paga a menos que el ganador reclame su fortuna.

El premio de lotería más grande en la historia del país fue pagado por la lotería Powerball en el año 2016: 1.586 millones de dólares. La diferencia es que en aquella ocasión, el premio se repartió entre tres ganadores, que no sería el caso en esta oportunidad.

