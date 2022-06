La Justicia de Estados Unidos rechazó acusar por desacato a dos de los ex asesores de Trump

El ex jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a enjuiciar a dos de los ex asesores más cercanos de Donald Trump, el ex jefe de gabinete Mark Meadows y el director de redes sociales Dan Scavino, por negarse a cooperar con el comité sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según ha informado ‘The New York Times’.

De este modo, la Justicia estadounidense rechazó la recomendación de la Cámara de los Representantes de acusar a ambos ex asesores por desacato al Congreso, actuación que el fiscal general Matt Gaves notificó al abogado general de la Cámara, Doug Letter.

Esta noticia se da pocas horas después de que se diera a conocer que la Justicia estadounidense acusó de desacato a Peter Navarro, otro ex asesor del expresidente Donald Trump, que tampoco cumplió con las citaciones de la comisión que investiga el asalto al Capitolio.

Aunque la noticia salido a la luz este viernes, la Justicia acusó el jueves a Navarro de dos cargos de delitos menores tras no cumplir con las citaciones en las que se le requerían una serie de documentos y testimonios por parte del comité investigador.

El ex director de redes sociales Dan Scavino

El Departamento de Justicia se ha negado a tomar medidas similares contra Meadows y Scavino, aunque no ha explicado el motivo “Basado en los hechos y circunstancias individuales de su presunto desacato, mi oficina no iniciará procesos por desacato penal como se solicita en la remisión contra los señores Meadows y Scavino”, dice un comunicado al que ha tenido acceso el Times.

Sin embargo, a diferencia de otros acusados por la Justicia estadounidense, Meadows cooperó presentando documentos, como los 2.300 mensajes que habría recibido durante los primeros momentos del asalto el 6 de enero de 2021, según ha informado la cadena NBC.

Otro factor podría haber sido una visión del Departamento de Justicia por la que sostiene que sería inconstitucional enjuiciar a un ex funcionario del Ejecutivo que cooperó de buena fe.

Durante el pasado mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó una solicitud del comité de supervisión de la Cámara de Representantes para proporcionar detalles adicionales sobre las quince cajas de registros que el ex presidente Donald Trump se llevó a su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en el estado de Florida.

El fiscal general adjunto interino, Peter Hyun, escribió en una carta, remitida a la presidenta del comité de supervisión, en la que informa que el Departamento de Justicia ha pedido a los Archivos Nacionales que se abstengan de divulgar información sobre estas cajas con el objetivo de “proteger la integridad del trabajo en curso”, tal y como ha informado la cadena estadounidense CNN.

(Con información de Europa Press)

