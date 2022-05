La asesora especial para la Cumbre de las Américas resaltó que “no habrá lugar en la mesa para aquellos que violan los DDHH”

Debbie Mucarsel-Powell (Patrick Semansky/REUTERS)

La representante Debbie Mucarsel-Powell, asesora especial para la Cumbre de las Américas 2022, dijo que “no habrá lugar en la mesa” en el gran encuentro regional para “aquellos líderes que violan los DDHH”.

Durante la 7ª Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica, en los salones del Centro Graham, de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), en Miami, Estados Unidos, la representante analizó el rol de EEUU como anfitrión del gran encuentro regional de este año.

En ese contexto, se refirió a la fragilidad de la democracia en la región: “Nos preocupa que muchos pueblos en nuestra región sufren regímenes autoritarios que limitan sus libertades e infringen sus DDHH, como en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sabemos que la democracia es frágil y está bajo ataque”.

Así, habló sobre la posible exclusión de la Cumbre de estos países: “La Casa Blanca ha sido firme con no invitar a aquellos países que abusan de los DDHH. No habrá lugar en la mesa con aquellos líderes que violan los DDHH. Probablemente no serán invitadas, pero la Casa Blanca es la que decidirá”.

También hizo hincapié en los países como México, que han dicho que no asistirán en rechazo a esta posible decisión del gobierno de Biden. “Es lamentable ver estos países que han querido que hagamos excepciones”, dijo la asesora especial. “Esos países que no vendrán a la Cumbre perderán una oportunidad y sería una lástima, pero yo nunca pierdo la esperanza”.

“Hay un desliz de la democracia ahora. Ningún país está inmune, ni EEUU. Tenemos que demostrar que la democracia puede dar los resultados que buscamos. Esto es esencial para proteger nuestros derechos esenciales y crear un hemisferio seguro”, opinó.

López Obrador se reunirá el miércoles con una Comisión Organizadora de la Cumbre de las Américas, enviada por Estados Unidos (REUTERS/Daniel Becerril)

“Es sumamente importante para nosotros que esté México, porque compartimos frontera, comercio, y es importante que este López Obrador para que no haya hemorragia de la democracia en la region”, agregó.

López Obrador se reunirá el miércoles con una Comisión Organizadora de la Cumbre de las Américas, enviada por Estados Unidos, para insistir en la inclusión de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Participará Ken Salazar, embajador de EEUU en México, y será en el Palacio Nacional.

Pese a que líderes de otras naciones Latinoamericanas también se han expresado disconformes por la exclusión, Brian A. Nicholas, subsecretario del Departamento de Estado, reiteró en la postura de que países “no respetuosos de la democracia” deben desistir de su participación.

El presidente mexicano descartó que su postura implique un posible distanciamiento con el país vecino, así como el que éste considere un boicot el hecho de que otras naciones latinoamericanas se haya unido al llamado por la inclusión total del continente, tal cual lo hicieron Alberto Fernández, de Argentina; Xiomara Castro, de Honduras, o Luis Arce de Bolivia.

Con respecto a la guerra en Ucrania, Debbie Mucarsel-Powell habló sobre la problemática de la desinformación, y cómo llega a la región a través de los aliados de Vladimir Putin. “Publican información falsa para justificar una guerra en Ucrania que socava la democracia y una prensa independiente. Los rusos se han comunicado con algunos de los actores más represivos de nuestra región, como Nicaragua. Los actores no democráticos como el régimen de Maduro siguen respaldando las narrativas que propagan la desinformación por las redes sociales”.

