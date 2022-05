EEUU: manifestaciones a nivel nacional por el acceso al aborto legal

Marcha en Brooklyn, Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)

Miles de personas se manifiestan en todo EEUU por el acceso al aborto legal y seguro. Las protestas programadas de costa a costa llegan como respuesta a un borrador de fallo final filtrado en medios en el cual la Suprema Corte de Estados Unidos, estaría considerando derogar la decisión del emblemático caso “Roe vs. Wade”, que en 1973 garantizó el acceso legal al aborto en todo el país.

“Nuestros cuerpos nos pertenecen, si no, no podemos ser verdaderamente libres o iguales”, dice una petición del movimiento Bans Off Our Bodies (Fuera Prohibiciones de nuestros cuerpos), organizado por grupos como Planed Parenthood y Women’s March.

Washington DC

“A lo largo del país, algunos políticos están tratando de tomar decisiones por nosotras y sobre nuestros cuerpos”, sostiene. “No dejaremos que las prohibiciones al aborto que avanzan en el país pongan nuestras vidas y futuros en riesgo, y no nos callaremos mientras sea arrebatado nuestro derecho fundamental a tener el control de nuestros cuerpos”, subraya la misiva.

Se resgistran manifestaciones en las ciudades de Nueva York, Chicago, Washington (este), Los Ángeles (oeste) y Austin (sur), entre otras, además en cientos de pequeñas movilizaciones en todo el país.

Manifestación en Washington

La filtración del borrador, que aún no es definitivo, ha desatado la ira respecto al posible retroceso en los derechos relativos al procedimiento con miras a las cruciales elecciones de medio término de noviembre, cuando el control de ambas cámaras del congreso estará en juego.

Los gobernantes demócratas han impulsado medidas para codificar los derechos del aborto en leyes federales, un intento por debilitar a los republicanos en un tema profundamente divisivo previo a las elecciones.

Defensores del derecho al aborto participan en una manifestación tras la filtración de la opinión del Tribunal Supremo que sugiere la posibilidad de anular la decisión sobre el derecho al aborto Roe v. Wade, en Washington, Estados Unidos, el 14 de mayo de 2022. (REUTERS/Amira Karaoud)

La Ley de Protección a la Salud de las Mujeres aprobada por la Cámara de Representantes (baja) asegura el derecho al personal de la salud a realizar abortos y el derecho a los pacientes de usufructuarlo. Sin embargo, los republicanos que operan en el Senado de Estados Unidos se negaron votar la medida al comienzo de esta semana.

Manifestación en Los Angeles, California (REUTERS/Aude Guerrucci)

Los estados controlados por los republicanos ya han dado pasos para restringir los derechos abortivos en los meses recientes, y derogar la normativa de 1973 les daría mayor libertad para restringir o prohibir el procedimiento clínico.

El derecho de acceso al aborto siempre ha despertado el activismo, pero la filtración de la evaluación de la Suprema Corte ha provocado un repunte en las manifestaciones, incluso frente a las sedes judiciales.

La manifestante embarazada por el derecho al aborto Emilia Knighton en Atlanta, Georgia (REUTERS/Alyssa Pointer)

Las protestas, en su mayoría pacíficas, desataron las críticas desde filas republicanas acerca de los derechos a la privacidad de los miembros de la Corte, mientras los activistas responden señalando los años de violentas protestas afuera de clinicas de aborto y de las casas de médicos que proveen el procedimiento.

Y muchos han citado la decisión pendiente de la Suprema Corte como una invasión todavía mayor a la privacidad.

En Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

La opinión filtrada también ha renovado los llamados de progresistas y demócratas para sumar más jueces al máximo tribunal, impulsados por la idea de que la “Row vs. Wade” no sería la única decisión histórica que pueda derogarse en el futuro.

