Advierten que el preso fugado y la agente desaparecida fueron vistos en distintos puntos de Florida y Kentucky

El sheriff del condado de Lauderdale, Rick Singleton, informó este jueves que las autoridades investigan varias pistas para encontrar a la agente penitenciaria Vicky White y el recluso de una prisión en Alabama con el que desapareció el viernes pasado, incluyendo avistamientos reportados desde Florida hasta Kentucky.

La oficial de 56 años y el criminal Casey White, de 38 años y condenado a 75 años de prisión, son blanco de una persecución a nivel nacional en EEUU que este jueves entró en su séptimo día de búsqueda.

Las autoridades se encuentran investigando pistas “prometedoras” que han recibido de “todas partes”, dijo Singleton a la cadena CNN. “Puedo decir que hemos recibido múltiples informes de avistamientos desde Florida hasta Kentucky”, afirmó, aunque aclaró que no todos los datos han resultado fructíferos. Hay un caso que señala que una mujer entró en una tienda y entregó al dependiente una nota que decía: “Soy Vicky White, he sido secuestrada, ayúdeme”, contó Singleton. Pero luego se comprobó que no era Vicky White.

Por otro lado, afirmó que la agente visitó a Casey White en la prisión antes de la fuga y que sus acciones sugieren que su plan había estado en marcha durante algún tiempo. “Hemos confirmado que hubo visitas y que hubo comunicación entre los dos cuando él estaba en la cárcel y ella seguía trabajando aquí”, dijo Singleton.

Dijo que las visitas a la prisión indican que los dos tuvieron algún tipo de relación posiblemente hasta dos años antes de la fuga. Las visitas se produjeron después de que al recluso lo trasladaran fuera de la cárcel del condado en 2020 debido a un presunto intento de fuga entonces y antes de su regreso a la cárcel en febrero para los procedimientos judiciales en el caso de asesinato en curso contra él.

Así salieron de la prisión Casey White y Vicky White el viernes pasado

Singleton también dijo que las acciones de Vicky White, como la venta de su casa recientemente y la compra de un auto aparentemente para la huida, indicaban que había una planificación previa.

La oficina del sheriff dijo el martes que determinaron que había una “relación especial” entre los dos, pero Singleton añadió que no tienen pruebas en este momento de que fuera una “relación física o sexual”. Los dos no están emparentados a pesar de compartir un apellido común, han dicho las autoridades.

“Los internos que nos informaron el sábado de que tenían una relación, sus quejas eran que él recibía un trato especial. Él recibía más comida en su plato. Recibía todas esas pequeñas cosas que son insignificantes en el exterior pero que son un gran problema para los reclusos”, dijo.

El viernes pasado por la mañana, Vicky White, de 56 años, dijo a sus compañeros de trabajo que el recluso de 38 años necesitaba ir al juzgado para una evaluación de salud mental. Acompañaba al recluso sola, lo que, según el sheriff, constituía una violación de la política del departamento. Esa tarde, cuando no contestaba al teléfono, las autoridades descubrieron que los dos habían desaparecido y que no se había programado dicha evaluación. Su coche patrulla fue encontrado abandonado en el aparcamiento de un centro comercial.

El sheriff dijo que Vicky White había estado hablando de retirarse durante tres o cuatro meses, y que de repente dejó su papeleo. Singleton dijo que las autoridades también descubrieron que ella había comprado un Ford Edge 2007 y lo estacionó el jueves por la noche en el mismo centro comercial donde aparentemente abandonó el coche patrulla. “No hay duda de que se necesitó algo de planificación y coordinación”, dijo. “Mi intuición es que ha estado ocurriendo durante un tiempo”.

Imágen de una cámara de seguridad de la prisión. Casey White caminando junto a un custodio

Las autoridades han dicho que Casey White debería ser reconocido por su tamaño. “Es un maestro del disfraz. Puede cambiar su apariencia, pero lo único que no puede cambiar es el hecho de que mide 1,80 metros”, dijo el sheriff.

Las autoridades advirtieron que cualquiera que vea a la pareja no debe acercarse a ellos, sino llamar a las fuerzas del orden.

(Con información de AP)

