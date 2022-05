El desgarrador relato de la ex esposa de Boris Becker sobre cómo le contó a su hijo que su padre iba a la cárcel

La esposa de Boris Becker rompió el silencio con Piers Morgan

Mientras Boris Becker empieza a cumplir con los primeros días de su pena de dos años y medio en una tenebrosa cárcel de las afueras de Londres, su familia intenta digerir la dramática noticia y acompañarlo en este difícil momento. Sharlely Becker, quien fuera su pareja durante nueve años y es la madre de su hijo Amadeus, ha revelado lo complicado que fue tener que contarle al pequeño de 12 años que su padre iba a prisión.

Lilly, modelo holandesa de 45 años, que rompió su relación con el tenista alemán en mayo de 2018 pero sostiene que aún no están divorciados, fue entrevistada por el periodista Piers Morgan en su programa de TV y contó detalles del momento supo que el jugador germano iba a ser encarcelado en la prisión de Wandsworth.

“Me derrumbé completamente. No podía creer lo que estaba escuchando porque estaba convencida, antes de que el juzgado hiciera su veredicto, que él podría obtener una pena más leve que dos años y medio. Tenía que mantener la compostura y no sé cómo lo hice”, comentó.

Sharlely Becker estuvo en pareja con el tenista Boris Becker durante nueve años y son padres de Amadeus (Foto: Grosby Group)

Luego, la ex esposa de Becker reveló cómo hizo para hablar sobre el tema con su pequeño hijo Amadeus: “Lo retiré de la escuela, él estaba en el piso de arriba. Él lo sabía, tuve que decírselo. No tuve más remedio que romper mi corazón o, mejor dicho, su corazón, el domingo pasado. Y no le deseo esto a nadie. Fue lo más difícil que tuve que hacer con un niño de 12 años. Él simplemente no podía entenderlo. Todavía no puede. Me rompe el corazón, pero me convirtió en una ‘mamá tigre’ porque ahora siento que todos hemos sufrido suficiente como familia.”

Lilly también explicó que llevará a Amadeus a visitar a su papá y que el niño está bien contenido para no sufrir con lo que pueda pasar a su alrededor.

“Él se muere de ganas de ver a su padre. Le acabo de decir a un niño de 12 años que su padre está en prisión y la parte más triste fue que no pude desglosarlo porque estos niños ahora están en YouTube e Internet. Internet es cruel. Pero también tiene un sistema de apoyo amoroso a su alrededor. Él es curioso y le he dicho que todos cometemos errores. ‘Tu papá no escuchó la ley y se ha portado mal, bastante mal’”, apuntó.

Boris Becker fue sentenciado a dos años y medio de prisión por delitos económicos (Foto: REUTERS)

Sobre su relación con el ex número uno del mundo, Lilly Becker explicó que sigue siendo su esposa pero están separados. “No es que no quiera divorciarme. Debemos manejar nuestro negocio en el momento adecuado”, especificó. Cuando le preguntaron si todavía amaba al ex tenista alemán, su respuesta fue tajante: “Por supuesto que sí”.

Lilly fue la segunda esposa de Boris Becker, quien también es padre de Noah (28 años) y Elias (22), quien son producto de su primer matrimonio con Barbara Becker. También es papá de Anna Ermakova (22), nacida después de una relación que tuvo en 1999 con una camarera de un restaurante de Londres.

