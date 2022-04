La reacción de los pasajaros en EEUU al enterarse de la suspensión del uso obligatorio de mascarillas en aviones

Un piloto de avión le informa a los pasajeros sobre la medida tomada por el Gobierno de EEUU de la no obligatoriedad de usar mascarillas en aeropuertos ni aviones

Un grupo de pasajeros que se encontraban a bordo de un avión en EEUU, fueron informados por el piloto de la medida recién tomada por una jueza federal de ese país en la que, se elimina la obligatoriedad en el uso de la mascarilla para prevenir los contagios de COVID-19, tanto en los aeropuertos, como en las cabinas de las aeronaves.

“El Gobierno de Biden anuncia que la administración de seguridad del transporte ya no impone el uso obligatorio de mascarilla en todos los aeropuertos de EEUU ni en las aeronaves”, comunicó el capitán del avión a todos los presentes.

De inmediato, la reacción no se hizo esperar y los pasajares comenzaron a celebrar con aplausos y gritos de festejo. Entre la algarabía se escucha a una persona exclamar: “¡Al fin!”, mientras que unos se quitan el tapabocas dentro de la cabina y otros se lo dejaban puesto.

La jueza federal de Florida anuló el mandato nacional de uso de mascarillas que cubría los aviones y otros medios de transporte público por exceder la autoridad de los funcionarios de salud de EEUU, incluso en la pandemia de coronavirus.

La decisión del lunes de la jueza federal de distrito Kathryn Kimball Mizelle en Tampa, designada por el ex presidente Donald Trump, también dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no justificaron su decisión de manera inapropiada y no siguieron las normas adecuadas.

En su fallo de 59 páginas, Mizelle dijo que el único remedio era anular la regla por completo porque sería imposible terminarla para el grupo limitado de personas que se opuso a ella en la demanda.

“Debido a que nuestro sistema no permite que las agencias actúen ilegalmente, incluso en busca de fines deseables, el tribunal declara ilegal y anula el mandato de máscara”, escribió.

El gobernador republicano por el estado de Florida, Ron DeSantis, celebró la medida con una publicación en sus redes sociales.

“Es genial ver a una jueza federal en Florida seguir la ley y rechazar la medida de Biden sobre el uso obligatorio de mascarilla en el transporte. Tanto los empleados de las aerolíneas como los pasajeros merecen que termine esta miseria”, dijo el gobernador a través de su cuenta en Twitter.

El tweet con el que el gobernador de Florida celebró la medida en la que se anula la obligatoriedad del uso del tapabocas en aviones

Los CDC extendieron recientemente el mandato de máscara, que expiraba el lunes, hasta el 3 de mayo para permitir más tiempo para estudiar la subvariante omicron BA.2 del coronavirus que ahora es responsable de la gran mayoría de los casos en los EEUU.

El requisito de máscara para los viajeros fue objeto de meses de cabildeo por parte de las aerolíneas, que intentaron acabar con él. Los transportistas argumentaron que los filtros de aire efectivos en los aviones modernos hacen que la transmisión del virus durante un vuelo sea muy poco probable. Los republicanos en el Congreso también lucharon para acabar con el mandato.

La semana pasada, el gobierno del presidente Joe Biden extendió dos semanas la orden nacional que obliga a usar mascarilla en el trasporte público mientras monitorea un aumento de casos de COVID-19.

Cuando la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés), encargada de velar para que se cumpla la orden en aviones, autobuses, trenes y sus respectivas terminales, extendió el requisito el mes pasado, dijo que los CDC esperaban elaborar una estrategia más flexible que reemplazara la orden nacional.

La orden de usar la mascarilla es el vestigio más visible de las restricciones para controlar la pandemia y posiblemente la más controvertida. Se ha atribuido el aumento reciente de incidentes abusivos y a veces violentos en los aviones a disputas sobre el uso de la mascarilla.

