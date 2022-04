Comenzó el juicio al hombre que habría asesinado a su familia y su perro en la Florida porque pensaba que se acercaba el apocalipsis

Empezó el juicio contra Anthony Todt por el asesinato de su mujer, sus tres hijos y su perro.

Un atroz asesinato múltiple ocurrió en Florida (Estados Unidos) cuando un padre mató a toda su familia, su mujer, sus tres hijos y su perro, en medio de un violento episodio en el creyó que el apocalipsis estaba a punto de suceder.

Los hechos, que fueron detallados en medio del juicio que enfrenta el asesino, se conocieron por primera vez el 13 de enero de 2020, cuando las autoridades llegaron a la casa de Anthony Todt, de 46 años, para cumplir con una orden federal por cargos de fraude de atención médica derivados de su negocio de fisioterapia.

La sorpresa para los agentes del FBI y del condado de Osceola en La Florida fue encontrar los cadáveres en estado de descomposición de la esposa de Anthony. Megan Todt, de 42 años, sus hijos Alek de 13 años, y Tyler de 11 años; su hija Zoe de 4 años y su perro Breezy en el dormitorio principal de su casa.

De acuerdo con los agentes, Anthony Todt, a quien encontraron en otra parte de la casa, había estado viviendo con los cuerpos de su familia por lo menos por una semana antes del descubrimiento, y los había envuelto en mantas.

Los reportes forenses encontraron que en los cuerpos había cantidades tóxicas de Benadryl.

Todt fue arrestado y acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de crueldad animal. Se declaró inocente de los crímenes.

Anthony Todt afirma que fue su esposa quien mató a sus hijos porque estaba convencida (como él) que el apocalipsis se acercaba.

Más de dos años después, al comienzo de su juicio por asesinato este lunes en el juzgado del condado de Osceola en Kissimmee, la fiscal estatal adjunta Danielle Pinnell alegó que Todt les dijo a los detectives que él y Megan habían acordado matar a toda la familia.

“Todos tenían que morir para pasar juntos al otro lado porque se acercaba el apocalipsis”, dijo Pinnell al jurado, citando las supuestas creencias de Todt, según medios locales.

Pinnell también expuso en detalle exactamente cómo Todt mató a cada miembro de la familia, uno por uno, en diciembre de 2019, según una supuesta confesión después de su arresto.

Comenzó con su hija menor, Zoe, de 4 años.

“El acusado entró en la habitación de Zoe Todt mientras ella dormía”, dijo Pinnell. “Se tomó el tiempo para sentarse con ella y luego rodó sobre ella hasta que la asfixió”.

Después, fue al dormitorio de los niños, donde supuestamente dijo que asfixió y apuñaló a Alek, que estaba durmiendo.

Después de eso, supuestamente asfixió y apuñaló a Tyler, que dormía en un sofá en la sala de juegos.

“El acusado estaba más preocupado por Tyler Todt porque Tyler era el más rápido”, dijo Pinnell. “Tenía miedo de que si algo no salía como él quería, Tyler escaparía”.

Cuando todos estaban muertos, dijo Pinnell, les dijo a los detectives que “tomó todos sus cuerpos y los colocó en el dormitorio principal”.

La escena del crimen donde la policía encontró los cadáveres de la familia

Mientras Pinnell explicaba al jurado lo que supuestamente Todt le hizo a su familia ese fatídico día, Todt negó con la cabeza mientras escuchaba, informaron medios presentes en la audiencia.

Supuestamente dijo que Megan se apuñaló en el abdomen. Cuando ella no pudo suicidarse, afirmó, la asfixió con una almohada, según Pinnell.

Las autoridades creen que la familia fue asesinada a fines de diciembre y afirmaron que después de su arresto, la historia de Todt cambió.

Todt inicialmente confesó los asesinatos, dijeron los fiscales. Más tarde, dijo que no estaba en casa cuando ocurrieron los asesinatos.

“No pude detener esto porque no estaba allí”, supuestamente Todt le dijo a su hermana, Chrissy Caplet, en una grabación en la cárcel de una de las dos llamadas telefónicas obtenidas por The Day of New London.

Durante el transcurso de las dos llamadas telefónicas en marzo y abril de 2020, Todt supuestamente insinuó a su hermana que su esposa había matado a los niños antes de suicidarse.

“Hubo múltiples intentos, para que lo sepas, múltiples intentos durante un período de tiempo, ha habido intentos”, dijo Todt. “Es por eso que esta vez estaba atrapado aquí tratando de manejar las cosas”.

Megan Todt, de 42 años, sus hijos Alek de 13 años, y Tyler de 11 años; su hija Zoe de 4 años.

Todt supuestamente compartió sentimientos similares en una carta del 19 de junio a su padre, obtenida por el Orlando Sentinel. En la carta afirmó que su esposa había drogado a los niños antes de apuñalarlos y asfixiarlos.

Luego dijo que su esposa bebió una botella de Benadryl antes de apuñalarse en el estómago.

En los últimos años, Todt y su familia se mudaron a Celebration (Florida) desde Colchester, Connecticut, aunque no está claro cuánto tiempo vivieron en la ciudad de ensueño desarrollada por Disney, que ya no es propiedad de Disney. El hombre viajó entre los dos estados para tratar de salvar su práctica médica asediada legalmente en Connecticut.

Todt fue fisioterapeuta durante mucho tiempo y propietario de Family Physical Therapy en Colchester. Pero los registros judiciales muestran que Todt estaba muy endeudado.

A lo largo de los años, se habían colocado gravámenes en un condominio que la familia poseía en Celebration. El 22 de diciembre, el propietario del condominio de la familia en Reserve Place presentó un aviso de desalojo, que se entregó a la familia el 26 de diciembre.

El juicio de Todt continuará esta semana.

