Los videos de la violencia en el “Spring Break” de Miami que motivaron el toque de queda

Miami declaró el estado de emergencia por la violencia en la ciudad

Las autoridades de Miami Beach declararon el lunes el estado de emergencia y toque de queda, con el objetivo de contener los incidentes violentos que tuvieron lugar durante el “Spring Break” y que dejaron heridos y tiroteos.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, y la administradora de la ciudad, Alina Hudak, anunciaron la orden de emergencia en una conferencia de prensa conjunta. Las medidas incluyen un toque de queda para el área de South Beach que comienza temprano el jueves después de la medianoche y se extenderá hasta el fin de semana.

La comisión de la ciudad llevará a cabo una reunión de emergencia este martes para discutir la declaración, y Hudak dijo que planea recomendar que el toque de queda se extienda hasta el próximo fin de semana.

El “Spring Break” son las vacaciones de primavera boreal en Estados Unidos, para las que que cada año miles de jóvenes viajan al sur de Florida por unos días de diversión y descontrol, que generan el disgusto de los habitantes de ciudades como Miami Beach.

Anita Cheek, una vecina de 52 años, se lamenta: “Yo también fui joven, lo entiendo, pero no tienen en cuenta a la gente que vive aquí”.

“Se emborrachan, vomitan en el suelo, dejan botellas en todos lados, hacen todos estos bailes locos. Tengo muchos vecinos que dicen que están dispuestos a mudarse por culpa de esto”, añadió.

El calor, las fiestas y los cuerpos casi desnudos ya son parte del imaginario colectivo al pensar en Miami Beach y en su barrio más meridional, South Beach. Pero los habitantes cada vez parecen más molestos con eso, pese a los beneficios económicos que supone para la ciudad.

Faye Bridges, una camarera de 29 años, resume esos sentimientos encontrados.

“Me encanta tener a gente aquí. Como trabajo en un restaurante, es bueno para mí, es bueno para el negocio”, cuenta. “Pero al mismo tiempo, South Beach es ahora ese lugar en el que se juntan los turistas y quienes vienen por el Spring Break (…) Lo destrozan todo y no es algo bonito”, subraya.

Este es el segundo año consecutivo en que los funcionarios de la ciudad del sur de Florida declaran el estado de emergencia en este famoso lugar de fiesta.

El alcalde dijo que se incautaron alrededor de 100 armas en las últimas cuatro semanas y que varios policías resultaron heridos mientras controlaban a la multitud.

“No podemos soportar esto. Simplemente no podemos”, dijo Gelber. “Estas no son las vacaciones de primavera de tu padre o tu madre. Esto es algo completamente diferente”.

Gelber informó que cinco personas resultaron con disparos de bala durante el fin de semana a pesar de que se desplegaron 371 policías.

Tres personas resultaron heridas la madrugada del domingo en una calle llena de vacacionistas de primavera en el vecindario de South Beach de la ciudad, dijo la policía. Dos víctimas heridas en el lugar fueron trasladadas a un hospital, mientras que los médicos de otro hospital informaron que una tercera persona llegó allí con una herida de bala. Se espera que todos sobrevivan.

La madrugada del lunes, los oficiales patrullaban a una cuadra del lugar del tiroteo del domingo por la mañana cuando escucharon disparos, dijo la policía. Los agentes encontraron a dos mujeres con heridas de bala. La policía dijo que sus heridas no eran potencialmente mortales.



