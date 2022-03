Miami Beach declaró el estado de emergencia para frenar ola de violencia en la ciudad

Policía en Miami (Photo by Joe Skipper/Getty Images)

Funcionarios de la ciudad de Miami Beach declararon el estado de emergencia el lunes y un próximo toque de queda, con el fin de frenar los incidentes violentos en las vacaciones de primavera que resultaron en cinco heridos en dos tiroteos separados.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, y la administradora de la ciudad, Alina Hudak, anunciaron la orden de emergencia en una conferencia de prensa vespertina. Incluye un toque de queda para el área de South Beach que comienza temprano el jueves después de la medianoche y se extiende hasta el fin de semana.

La comisión de la ciudad llevará a cabo una reunión de emergencia el martes para discutir la declaración, y Hudak dijo que planea recomendar que el toque de queda se extienda hasta el próximo fin de semana.

Miles de estudiantes universitarios y otros jóvenes se reúnen anualmente en Miami Beach para las vacaciones de primavera, y este es el segundo año consecutivo que los funcionarios de la ciudad del sur de Florida han declarado el estado de emergencia en este famoso lugar de fiesta.

El alcalde dijo que se incautaron alrededor de 100 armas en las últimas cuatro semanas y que varios policías resultaron heridos mientras controlaban a la multitud.

“No podemos soportar esto más. Simplemente no podemos”, dijo Gelber. “Estas no son las vacaciones de primavera de tu padre o tu madre. Esto es algo completamente diferente”.

Gelber informó que cinco personas resultaron con disparos de bala durante el fin de semana a pesar de que se desplegaron 371 policías.

Tres personas resultaron heridas la madrugada del domingo en una calle llena de vacacionistas de primavera en el vecindario de South Beach de la ciudad, dijo la policía. Dos víctimas heridas en el lugar fueron trasladadas a un hospital, mientras que los médicos de otro hospital informaron que una tercera persona llegó allí con una herida de bala. Se espera que todos sobrevivan.

La madrugada del lunes, los oficiales patrullaban a una cuadra del lugar del tiroteo del domingo por la mañana cuando escucharon disparos, dijo la policía. Los agentes encontraron a dos mujeres con heridas de bala. La policía dijo que sus heridas no eran potencialmente mortales.

A instancias de algunos residentes, los funcionarios de la ciudad han estado trabajando en los últimos años para tomar medidas enérgicas contra el comportamiento violento en South Beach. Pero los esfuerzos para frenar el consumo excesivo de alcohol y la violencia han generado quejas sobre racismo, clasismo y prácticas comerciales.

Más de 1,000 personas fueron arrestadas en marzo pasado, cuando la ciudad impuso un horario de 8 p.m. toque de queda. Las autoridades en ese momento enviaron vehículos de estilo militar para dispersar a las multitudes predominantemente negras con balas de goma, lo que provocó críticas de los activistas negros.

(Con información de AP)

