Una mujer denunció por gordofobia a un médico que no se dio cuenta que tenía cáncer

La usuaria de TikTok Amanda publicó un video entre lágrimas en el que cuenta un caso de gordofobia.

Una usuaria de TikTok denunció cómo un médico le dijo que “tal vez no sea tan malo” que le doliera cada vez que comía, una expresión que catalogó como gordofóbica y discriminadora pues un mes después del incidente otro médico encontró que la mujer tenía cáncer.

Amanda Lee contó la historia en un video en TikTok que desde entonces se ha hecho viral. En él la mujer compartió imágenes de ella llorando que grabó justo después del insulto del médico, recordando el aniversario del incidente y explicando que en un mes se cumpliría también el aniversario de su diagnóstico.

Según la mujer, los síntomas comenzaron con un fuerte dolor al comer y calambres abdominales extremos los cuales padeció por meses. Por eso acudió al médico, pero este descartó los síntomas como “dolor de estómago”.

Pero después de ser descartada inicialmente, Amanda descubrió que la causa de su dolor abdominal era en realidad cáncer de colon. Por lo que se convenció de que el primer médico que la vió pasó por alto sus “síntomas de cáncer de colon de libro de texto” simplemente por su peso.

Amanda publicó el video en febrero, que ahora tiene más de 245.000 vistas y 44.000 me gusta, reflexionando sobre ese día. “Tomé ese video hace un año hoy, y dentro de un mes, será el aniversario de cuando encontraron mi cáncer”, dijo.

Amanda Lee duró un año en quimioterapia por un cáncer de colon que fue erróneamente diagnosticado como "dolor de estómago" a causa de su peso.

“Todavía me desconcierta que un médico haya ignorado todos mis síntomas de cáncer de colon de libro de texto y que solo me pusiera medicina gorda e ignorante””, agregó.

El clip anterior, publicado en febrero de 2021, obtuvo más de 580.000 visitas y 105.000 me gusta. “Me duele cuando como’”, dijo entre lágrimas, “y él me miró y dijo… ‘tal vez eso no sea tan malo’”.

Los espectadores de Amanda se apresuraron a defenderla, reuniendo su capacidad para responder por sí misma y sus necesidades médicas.

“Hubiera demandado por negligencia”, comentó un TikToker debajo del video.

“Nunca olvidaré ese video. Lloré mucho por ti. fue tan horrible lo que hicieron”, dijo otro.

“La gordofobia es peligrosa. No deberíamos tener que ser guerreros, pero estoy muy orgulloso de ti por ser uno”, escribió alguien más.

“Hay tantas veces que un médico puede decirte que es tu culpa que estés enferma, es tu culpa que estés gorda o que eres inútil por ser gorda”, le dijo Amanda a Buzzfeed, recordando la traumatizante visita médico. “Hay tantas veces que puedes escuchar eso”.

La mujer afirmó que la expresión gordofóbica del médico es más común de lo que se piensa.

Amanda recordó haber sentido que al médico “no le importaba”, porque no estaba dispuesto a realizar ninguna prueba y la interrumpía con frecuencia. Después de salir de la cita, se sentó en su auto y lloró, haciendo el video original de TikTok que luego se volvió viral.

Después de recibir de aliento de sus seguidores, comenzó la búsqueda de un nuevo médico, esta vez, una mujer. Su nuevo médico ordenó una colonoscopia y descubrió un tumor.

“Yo estaba como, ‘Eso tiene sentido’”, dijo. “Tuve mucho dolor durante tanto tiempo, siendo ignorada”.

Amanda, que ahora está en remisión completa después de someterse a la quimioterapia, dijo que los efectos duraderos de su diagnóstico no son solo físicos.

“La ansiedad residual, el trauma y el dolor realmente me han estado pateando el trasero. Probablemente diría que es casi tan malo como la quimioterapia en mi cuerpo”, dijo.

En el video la mujer recordó que tras grabarse llorando logró recuperarse y regresar a la oficina del doctor para exigirle una disculpa. Dijo que en ese momento no se reconoció pero que la chica que hizo eso era una valiente. “Voy a hablar de esto cada día de mi vida. Solo espero que algún día alguien realmente escuche”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO