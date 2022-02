Pusieron a la venta por USD 1,2 millones el infame burdel de Nevada ‘Love Ranch’

El Love Ranch de Nevada fue puesto a la venta

El infame Love Ranch, un burdel de Nevada donde la ex estrella de la NBA y el entonces esposo de Khloe Kardashian, Lamar Odom, sufrió una sobredosis en 2015, fue puesto a la venta por un valor de USD 1,2 millones.

Ubicada a unos 110 kilómetros de Las Vegas, la fachada de la propiedad de una sola planta y 15 habitaciones no pareciera responder a las escandalosas historias que han sucedido entre sus paredes.

La fachada del Love Ranch, en Nevada

Ahora que la pandemia de COVID-19 pareciera estar en retroceso, la industria de entretenimientos para adultos está en alza y prosperando nuevamente, que es lo que hace que la noticia de que Love Ranch salga a la venta sea aún más interesante.

Lamar Odom junto a su ex esposa Khloe Kardashian (Reuters)

Según un artículo del Daily Mail, que confirma que se puso en venta, lo único que revela los verdaderos secretos del burdel es la estatua de una mujer semidesnuda con lencería roja situada frente al edificio rojo de la propiedad.

Antes de saltar a la fama por sus Fiestas de Viagra, fue un espacio nudista durante 18 años, de 1989 hasta 2007.

La habitación del Love Ranch en donde Lamar Odom fue encontrado inconciente, en 2015 (Photo by Steven Lawton/Getty Images)

Su colorido propietario, Dennis Hof, compró el burdel en 2010 y lo dirigió hasta su muerte en 2018, donde la estrella porno Ron Jeremy lo encontró tendido en la misma cama en la que casi muere Lamar Odom.

Durante el reinado de Hof, el burdel —con licencia para operar— ofrecía una serie de servicios las 24 horas del día, incluidas fiestas sexuales, masajes con aceite, viagra y vibradores, algo llamado “experiencia novia”.

Dennis Hof, el fallecido dueño de Love Ranch (Getty)

El rancho, ubicado en la ciudad desértica de Crystal, cuenta con habitaciones rosas, escasamente decoradas con muebles pequeños, así como la sala VIP donde Lamar Odom sufrió una sobredosis en 2015 y fue hallado por dos prostitutas.

Por USD 1,2 millones, el nuevo propietario podrá disponer del rancho tal cual está: el terreno de más de 30 mil metros cuadrados y las 15 suites de la construcción, que además posee dos cocinas nuevas, un bar nuevo, una retroexcavadora, un camión de publicidad y una limusina. La venta incluye otro “bar recién remodelado, dos casas prefabricadas y otros 21 lotes desarrollados listos para construir en Crystal & Pahrump”, según el anuncio.

Sonja Bandolik, una de las madamas de Love Ranch posando en una de las habitaciones (REUTERS/Steve Marcus)

¿Sobredosis?: los 12 derrames cerebrales y seis infartos de Lamar Odom

Durante el tiempo que Odom frecuentaba el burdel, según el Daily Mail, bebía coñac y consumía un viagra a base de hierbas, y posiblemente otras drogas, aunque la estrella lo niega.

Caitlyn Jenner, Kris Jenner, Lamar Odom, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kim Kardashian y Kendall Jenner en 2016 (Getty)

Odom fue encontrado por dos prostitutas, inconsciente y con espuma blanca saliendo de su boca. Ryder Cherry y Monica Monroe presuntamente lo visitaban hasta seis veces al día para “sesiones de fiestas privadas”.

Las autoridades no pudieron determinar qué sustancias había consumido tras hospitalizarlo el 13 de octubre de 2015 en estado extremadamente crítico en Las Vegas, antes de sufir 12 derrames cerebrales y seis infartos. Más tarde fue trasladado a un hospital de Los Ángeles.

El spa de Love Ranch, en Nevada (Picture taken June 15, 2018. REUTERS/Steve Marcus)

Según los informes, Odom, quien estuvo casado con Kardashian de 2009 a 2016, gastó USD 75.000 en las dos mujeres que lo acompañaron en la suite VIP de Love Ranch.

Unos meses después, Odom acusó a Hof de intentar matarlo y negó haber consumido drogas: “Creo que Dennis Hof... No sé qué tenía contra mí, pero no me drogué esa noche, para ser honesto contigo”, dijo Odom en The View en 2019. “Así que no sé si trató de envenenarme, o... no sé qué tenía contra mí. Intentó matarme”, afirmó.

Dennis Hof, el propietario de Love Ranch

Hof murió en 2018 mucho antes de que la pandemia de Covid devastara la industria del entretenimiento para adultos. Fue tres años después del episodio de Odom, y ocurrió mientras dormía, a la edad de 72 años. Según los informes, había entrado en una de las habitaciones del burdel con una de las chicas la noche antes de su muerte. Fue encontrado desnudo y con un juguete sexual sobre las sábanas.

Su amigo, la estrella porno Ron Jeremy, lo encontró acostado en la misma cama en la que Odom sufrió una sobredosis, solo unas horas después de las celebraciones de su cumpleaños.

La habitación "Luna de Miel" del Love Ranch, que fue puesto en venta por USD 1,2 millones (REUTERS/Steve Marcus)

En 2010, el mismo año que compro Love Ranch, Hof comenzó a involucrarse activamente en la política. En 2015, se unió al Partido Libertario, antes de convertirse en un seguidor activo de Donald Trump en 2016. En 2016 y 2018, Hof se postuló para la asamblea de Nevada. Si bien perdió la primera carrera, Hof ganó la segunda, aunque ya estaba muerto.

