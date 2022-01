Una madre acusó a dos docentes de manipular en secreto a su hija para que cambiara su identidad de género y su nombre

La madre Jessica Konen habla en contra de dos maestros durante la reunión de la junta del Distrito Escolar Spreckels Union en Spreckels, California, el miércoles 15 de diciembre de 2021. (AP Photo/Nic Coury)

Una madre que afirma que los maestros manipularon en secreto a su hija de 11 años para que cambiara su identidad de género y su nombre presentó un caso legal contra un pequeño distrito escolar de California.

El Distrito Escolar Spreckels Union fue responsable de la “conducta extrema e indignante” que llevó al estudiante por un camino hacia la transición como un niño y abrió una brecha entre madre e hijo, según el reclamo presentado el miércoles por un grupo legal conservador.

Jessica Konen dijo que dos maestros de secundaria que dirigían el Club de Igualdad de la escuela, más tarde conocido como UBU (You Be You), plantaron la semilla de que su hija era bisexual en sexto grado y luego introdujeron la idea de que era transgénero.

El reclamo legal, un precursor de una demanda, sigue a una pelea en el distrito el otoño pasado después de que el autor de un libro ampliamente criticado como “anti-transgénero” citara a los dos maestros hablando en una conferencia sobre cómo administrar un club LGBTQ+ en un ambiente conservador.

Spreckels es una pequeña ciudad en el valle agrícola de Salinas, a unas 90 millas (144 kilómetros) al sur de San Francisco. Alguna vez fue el hogar de la refinería de azúcar más grande del mundo y fue el escenario de algunas escenas en la película de 1955 basada en “East of Eden” de John Steinbeck.

El distrito contrató a un bufete de abogados para investigar, lo cual está en curso, y el club Club de Igualdad de la escuela fue suspendido.. (AP Photo/Nic Coury)

Si bien Konen dijo que su hija había revelado que era bisexual, la madre no sabía que se identificaba como un niño hasta que la llamaron a una reunión en la oficina del director de la Escuela Intermedia Buena Vista en diciembre de 2019 cuando su hija estaba en séptimo grado.

No le dijeron el propósito de la reunión hasta que su hija entró en la sala y se sentó frente a ella en una mesa y la maestra Lori Caldeira le dio la noticia.

“Literalmente me tomaron por sorpresa. Me sorprendió”, dijo Konen. “Ni siquiera sabía cómo sentirme porque ni siquiera sabía de dónde venía”.

Konen dijo que comenzó a llorar.

Ella dijo que su hija también fue tomada por sorpresa. Le había dicho a los maestros que quería avisar a su mamá, pero no sabía que habían programado la reunión para ese día.

Konen dijo que le dio permiso a la escuela para usar el nombre de un niño con fines de asistencia y trató de brindar apoyo, pero fue difícil.

Cuando las escuelas pasaron al aprendizaje remoto durante la pandemia en marzo de 2020, Konen dijo que su hija comenzó a volver a su “viejo yo” y ahora usa su nombre de pila.

Pero no fue hasta este otoño que Konen comenzó a cuestionar cómo su hija tomó el camino hacia una identidad diferente después de que el artículo de Abigail Shrier circulara por la ciudad.

En una grabación filtrada de una conferencia de la Asociación de Maestros de California, se citó a Caldeira y Kelly Baraki discutiendo cómo mantuvieron las reuniones en privado y “acecharon” a los estudiantes en línea en busca de reclutas.

“Cuando estábamos haciendo nuestro aprendizaje virtual, acechábamos totalmente lo que estaban haciendo en Google, cuando no estaban haciendo el trabajo escolar”, dijo Baraki. “Uno de ellos estaba buscando en Google ‘Trans Day of Visibility’. Y dijimos, ‘Check’. Vamos a invitar a ese niño cuando regresemos a la escuela”.

La docente Lori Caldeira. defendió su trabajo y dijo que los estudiantes establecieron la agenda y que los maestros estaban allí para brindar respuestas honestas (AP Photo/Nic Coury)

The Associated Press no pudo contactar a Caldeira ni a Baraki para hacer comentarios. Caldeira le dijo al San Francisco Chronicle que las citas eran precisas pero estaban fuera de contexto o tergiversadas. El comentario de acoso era una broma, dijo.

Caldeira, quien ha sido premiada como modelo a seguir por la inclusión, defendió su trabajo y dijo que los estudiantes establecieron la agenda y que los maestros estaban allí para brindar respuestas honestas y justas a sus preguntas.

Los maestros fueron puestos en licencia administrativa en noviembre. Habían asistido a la conferencia en su tiempo libre, pero el distrito dijo que “muchos de los comentarios y temas mencionados en el artículo son alarmantes, preocupantes, decepcionantes” y no reflejaban sus políticas.

El distrito contrató a un bufete de abogados para investigar, lo cual está en curso, y el club UBU fue suspendido.

Konen recibió aplausos cuando criticó a los miembros de la junta escolar en una reunión en diciembre, diciendo que los maestros le quitaron la capacidad de ser madre.

El superintendente Eric Tarallo dijo que el reclamo legal se abordaría en el sistema judicial y que las políticas de personal le impidieron revelar si los maestros habían regresado a la escuela. Dijo que el distrito estaba revisando y actualizando las políticas sobre los clubes de estudiantes.

La Asociación de Maestros de California dijo que la conferencia fue una de las docenas que, en parte, ayudan a los educadores a comprender la necesidad de proteger a los estudiantes de la discriminación, incluida la orientación sexual y la identidad o expresión de género.

Criticó al grupo que presentó la demanda, y señaló que está utilizando el caso para recaudar dinero para su causa.

Jessica Konen, junto a la abogada Harmeet K. Dhillon (The Center for American Liberty via AP)

“Estamos preocupados por un clima político en este momento en el que las fuerzas políticas externas alimentan el caos y la desinformación y buscan dividir a los padres, educadores y comunidades escolares para su propio beneficio político, lo cual es evidente en esta denuncia”, dijo la portavoz Lisa Gardiner. “La Center for American Liberty se preocupa por impulsar su propia agenda política a través de litigios y ha presentado múltiples demandas contra varios distritos escolares y comunidades”.

Una de las principales quejas de Konen fue que la escuela la mantuvo en la oscuridad sobre la participación de su hija en el club, los maestros de literatura proporcionados y un “plan de apoyo de género” creado por los administradores. Ella dijo que a su hija incluso le dijeron cómo hacer un aglutinante para evitar que sus senos se desarrollaran.

“Se supone que los padres deben tener acceso a todos los registros educativos de sus hijos”, dijo el abogado Harmeet Dhillon, quien presentó el caso. “El concepto de que las escuelas tienen derecho a funcionar en secreto, clubes de no se lo digas a tus padres y programas de no se lo digas a tus padres y entrenar activamente a los niños sobre cómo mutilarse a sí mismos, que es, ya sabes, no hacer crecer sus senos, ciertamente no es consistente con la ley de California”.

Sin embargo, según las leyes estatales y federales, los estudiantes tienen derechos de privacidad que se extienden a la orientación sexual y la identidad de género, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Solo en circunstancias limitadas una escuela puede notificar a un padre sobre la identidad sexual de su hijo en contra de sus deseos.

“Fuera de la escuela, estos estudiantes pueden enfrentar una hostilidad potencial similar en el hogar debido a quienes son”, dijo el abogado Peter Renn de Lambda Legal. “Por ejemplo, revelar involuntariamente a un estudiante como LGBTQ a sus padres puede llevar a que lo echen de la casa en algunas circunstancias”.

Konen dijo que a su hija ahora le va bien en la escuela secundaria.

“Ella todavía lidia con la confusión”, dijo Konen. “Ella siente que puede respirar, ya sabes, como si no tuviera presión sobre ella”.

(Por BRIAN MELLEY, AP)

Seguir leyendo: