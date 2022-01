Tras la “Gran Renuncia”, millones de trabajadores en EEUU quieren renegociar las condiciones laborales con sus empleadores

Oficina del Departamento de Empleo en Manhattan

La Gran Renuncia es un término que se popularizó durante los últimos meses en Estados Unidos para referirse a las 33 millones de personas que dejaron sus empleos desde la primavera de 2021, en esta nueva economía marcada por la pandemia.

No es que los estadounidenses se están convirtiendo en una comunidad anti-sistema y viven de los frutos de la tierra: todos siguen necesitando dinero para vivir, pero hay varios factores que contribuyeron a que las personas dejen sus empleos.

Por un lado, existe un grupo, aunque minoritario, de adultos mayores que decidieron jubilarse con anticipación porque al haberse valorizado las inversiones y las propiedades, lograron tener el dinero suficiente para dejar de trabajar. Otros decidieron dejar de trabajar porque había otra persona generando más dinero en el hogar y con las escuelas cerradas, alguien tenía que quedarse en el hogar cuidando de los niños.

Pero la gran mayoría ha renunciado a sus trabajos para buscar mejores oportunidades, en términos salariales y en términos de condiciones laborales. En una economía en la que es difícil encontrar trabajadores en todas las industrias, se abren posibilidades para los empleados.

No se trata de una percepción sino que los datos avalan la teoría. Según la jefa de economistas de la red social LinkedIn, Karin Kimbrough, la oferta de nuevos empleos en el país es impresionante y eso hace que haya mucha movilidad.

Restaurante en Oceanside, California, buscando empleados para diversas labores

“Hoy tenemos una oferta del doble de puestos de trabajo en nuestra plataforma de lo que teníamos hace un año, y eso invita a la gente a replantearse si están bien en su posición actual”, explicaba Kimbrough a la prensa.

Generalmente, los usuarios de LinkedIn son trabajadores profesionales, quienes ante el aumento de la oferta tienen cartas para renegociar las condiciones de sus contratos con sus actuales empleadores o buscar una nueva oportunidad donde tienen varias pretensiones. A esto es a lo que se le está llamando la Gran Renegociación.

Pero el fenómeno no se da solo con trabajadores profesionales de alto pago. De hecho, según un reciente reporte publicado por el periódico New York Times, son los trabajadores de menores ingresos de industrias de servicio y hospitalidad quienes más están cambiando sus condiciones de trabajo. Solamente el pasado mes de noviembre, un millón de trabajadores de estas industrias renunció a sus trabajos.

A medida que la economía empieza a regularizarse, con los hoteles y restaurantes trabajando sin restricciones, esta industria está buscando muchos nuevos empleados, y esos empleados tienen exigencias a la hora de aceptar un trabajo.

Restaurante de comidas rápidas en Texas

En la industria del servicio y la hotelería, el pasado noviembre, los empleados vieron un aumento del 12,3% en promedio en sus ingresos, por encima del cálculo de inflación en el país. Este fenómeno no se ve con tanta claridad en otras industrias. Según una encuesta hecha por el New York Times y la consultora Momentum, el 17% de los estadounidenses cree que sus ingresos no están aumentando a la par del aumento de precios.

Pero más allá de los salarios, la gran renegociación tiene que ver con un cambio en las condiciones laborales. Para muchos empleados el trabajo remoto, al menos un par de días a la semana, ha llegado para quedarse y es ahora parte de su negociación con un nuevo empleador.

SEGUIR LEYENDO