Las escuelas del sur de la Florida detallaron cuánto tiempo deben aislarse los menores tras estar expuestos al COVID-19

Una niña es testeada contra el nuevo coronavirus (AP)

En un principio se hablaba de 15 días, con el tiempo se bajó a 10. La última recomendación de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés) son cinco días de aislamiento para aquellos con el virus del COVID-19, o contactos directos que no presenten síntomas. La idea es que hay que evitar que se propague el virus, con el menor impacto posible en la economía y el rendimiento académico de los estudiantes.

Pero no todos están de acuerdo. Y según el lugar, y la institución, las reglas son diferentes. En el caso de las escuelas públicas del sur de la Florida, las reglas son incluso distintas entre los vecinos condados de Miami Dade y Broward.

En el caso de las escuelas públicas del condado de Miami Dade, que conglomeran 392 establecimientos y tienen 340 mil estudiantes, la regla sigue siendo que si un menor tiene un examen positivo de COVID-19, debe ser aislado durante 10 días, tenga o no síntomas, sin importar si durante ese período se le repite la prueba y esta de negativo.

“Entendemos que es frustrante para los padres con tantas reglas diferentes. Pero si una persona tiene un resultado positivo, queremos asegurarnos lo máximo posible que vamos a mantener un entorno seguro para el resto de las personas”, decía Brenda Wilder, directora de servicios médicos para estudiantes del distrito escolar de Miami Dade.

En cambio, en Broward, donde hay 110 mil alumnos en 241 escuelas, la norma indica que un estudiante que tenga COVID 19 se debe aislar en su hogar durante diez días. Sin embargo, si en ese período de tiempo se repite la prueba y es negativa, siempre y cuando haya pasado 24 horas sin síntomas, puede regresar a clases. La otra opción para la vuelta al colegio es presentar un certificado médico firmado por un profesional en el que se indique que el estudiante ya no es contagioso.

“Estamos intentando asegurarnos de que minimizamos el contagio y que nos estamos encargando de toda la comunidad. No se trata solo del individuo, sino de los otros individuos que comparten clase con esa persona. Ómicron no es selectivo. Pero también es importante minimizar las pérdidas que el faltar a clases generan en el estudiante. Por eso, inclusive si fuiste positivo de COVID 19, si no has tenido fiebre por 24 horas y no tienes casi síntomas, si tienes un examen negativo a los pocos días, puedes volver a clases. Pero le pedimos a los padres que si su hijo tiene síntomas, es fundamental que lo aíslen”, informaba la superintendente de escuelas de Broward, Vickie Cartwright, quien además confirmaba que ayer se batió un record en su distrito con 5.400 estudiantes ausentes en las aulas por encontrarse aislados por el virus.

La situación es más difícil cuando se trata de alumnos que fueron contacto directo de COVID-19 pero no son ellos los pacientes. El estado de Florida indica que si el menor no tiene síntomas, puede volver a clases de inmediato.

En ambos distritos se destaca la importancia de las clases presenciales, ya que algunos estudiantes todavía acarrean las consecuencias del período de clases virtuales que vivieron en 2020.

