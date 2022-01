Fue jurado en el juicio a Ghilane Maxwell, contó que sufrió un abuso y celebró el fallo: “El veredicto es para todas las víctimas”

La asociada de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, se sienta mientras se lee el veredicto de culpabilidad en su juicio por abuso sexual en un boceto en la sala de un tribunal en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 29 de diciembre de 2021. REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo

Scotty David, quien fue jurado en el juicio a Ghilane Maxwell, entiende a las víctimas del caso ya que él fue sufrió abuso sexual. Por esta razón conoce de los traumas y por que se atraviesa y padece. También sabe que, por más que se quiera, hay cosas que no se pueden borrar y que se llevan consigo por siempre.

“Sé lo que pasó cuando sufrí abuso sexual. Recuerdo el color de la alfombra, las paredes. Parte de eso se puede reproducir como un vídeo”, dijo David al diario británico The Independent.

El pasado 29 de diciembre, Maxwell, ex amante y mano derecha del magnate Jeffrey Epstein y acusada de colaborar con él en varios casos de tráfico sexual con menores, fue encontrada culpable de cinco de los seis delitos por los que se le juzgaba por parte de un jurado de Nueva York.

El jurado, que comenzó sus deliberaciones el pasado lunes 20 de diciembre, encontró a Maxwell culpable de los cargos más graves, incluido el de “tráfico sexual de una menor”, un delito que por sí solo puede costarle hasta 40 años de prisión.

El veredicto culminó un juicio de un mes con relatos sórdidos de la explotación sexual de niñas de tan solo 14 años, contados por cuatro mujeres que describieron haber sido abusadas cuando eran adolescentes en la década de 1990 y principios de la de 2000 en las casas palaciegas de Epstein en Florida, Nueva York y Nuevo México.

Scotty David

“Este veredicto es para todas las víctimas”, dijo David en su primera después de la condena. “Para quienes se presentaron y para quienes no lo hicieron. Me alegro de que se responsabilizara a Maxwell”, agregó.

David resaltó que el veredicto mostró que alguien puede ser declarado culpable sin importar su estatus.

También dijo que encontró creíbles todos los testimonios de las víctimas, a pesar de los despiadados ataques de la defensa contra las acusadoras que ponían en entredicho sus historias.

“Todas eran creíbles. Nada de lo que dijeron me pareció una mentira”, dijo.

Entre esos ataques de la defensa están objeciones sobre lo que recordaban las acusadoras, recuerdos que a veces no son tan claros por el trauma sufrido. No obstante, él como víctima también de abuso sexual sabe que la memoria no puede retener todo.

“No puedo recordar todos los detalles, hay algunas cosas que van juntas”, dijo.

Además, según contó a The Independent, sabe que algunos detalles mal recordados no significan que el recuerdo en sí no sucedió.

La defensa de Maxwell también puso en duda el estatus de víctimas de abuso al preguntar a las acusadoras por qué seguían volviendo a la pareja de magnates y por qué seguían aceptando su ayuda.

“No estamos aquí para juzgar a estas víctimas”, dijo David. “Estamos aquí para juzgar si creemos sus historias, pero no estamos aquí para juzgar las decisiones que tomaron o no tomaron”.

Vista de los tableros de fotos durante la conferencia de prensa de Audrey Strauss (no en la foto) de la Fiscal de los EE.UU. para el distrito sur de Nueva York para anunciar los cargos contra Ghislaine Maxwell por su presunto papel en la explotación sexual y el abuso de varias niñas menores por Jeffrey Epstein, el 2 de julio de 2020, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/JASON SZENES

“No podemos juzgar lo que hicieron o dejaron de hacer después”, agregó. “No cambia lo que sucedió”.

Las peleas legales que involucran a Epstein y Maxwell no han terminado, todavía espera juicio por dos cargos de perjurio.

Las demandas que involucran las acusaciones de abuso también continúan, incluida una en la que una mujer que no participó en el juicio, Virginia Giuffre, dice que fue obligada a tener encuentros sexuales con el príncipe Andrés.

Sin embargo, recientemente se conoció que Giuffre acordó no demandar a nadie relacionado con Jeffrey Epstein que pudiera ser descrito como un “acusado potencial”, según un documento secreto de 2009, divulgado este lunes por un tribunal de Nueva York, en el que magnate neoyorquino pagó 500,000 dólares para finalizar un reclamo por daños y perjuicios.

Giuffre alega que Epstein, quien se suicidó mientras esperaba su juicio en 2019, la obligó a tener relaciones sexuales con sus socios ricos y poderosos, incluido el príncipe Andrés.

La mujer demandó al miembro de la realeza británica por daños no especificados, alegando que el príncipe la agredió sexualmente en 2001 cuando ella tenía 17 años y era menor de edad, según la ley estadounidense.

Andrés, de 61 años, segundo hijo de la reina Isabel II, no ha sido acusado penalmente y ha negado repetida y enérgicamente las acusaciones.

Seguir leyendo: