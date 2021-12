El abogado de la familia de George Floyd representará a la de Valentina Orellana, la niña chilena asesinada en un mall de Los Ángeles

La joven chilena Valentina Orellana perdió la vida por un disparo policial en un centro comercial en Estados Unidos

El reconocido abogado Ben Crump, quien es señalado en Estados Unidos como el “fiscal general de los negros” por su destacada carrera contra la violencia racial, representará a los padres de la joven chilena Valentina Orellana, de 14 años, asesinada en un centro comercial tras un tiroteo por parte de la policía de Los Ángeles, el pasado 23 de diciembre. El jurista especializado en derechos civiles fue uno de los profesionales que participó en el juicio de George Floyd, el afroamericano asfixiado hasta la muerte por un agente policial en 2020.

El hecho generó una ola de protestas en todo el mundo y reflotó en la opinión pública de la nación del norte tras conocerse el caso de la adolescente chilena que perdió la vida nuevamente a causa de una acción policial, lo que genera gran debate entre los estadounidenses. En tanto las autoridades chilenas no se han pronunciado sobre la muerte de la joven.

En el caso de Valentina, lo que motivó a la policía fueron las denuncias de un asalto en el mismo centro comercial por parte de un hombre que presentaba conductas erráticas y que estaba agrediendo a las personas con una cadena de bicicleta. El autor del delito, Daniel López, de 24 años, también fue abatido por los uniformados. Las pesquisas forenses posteriores al hecho concluyeron que López no portaba armas al momento de su muerte. En la balacera, Valentina y su madre se refugiaron en un probador, pero uno de los proyectiles atravesó la pared del módulo e impactó a la joven en un pulmón, causándole la muerte de forma instantánea.

Los padres de Valentina hablaron por primera vez ante los medios en Estados Unidos, donde afirmaron que esperan que se haga justicia y se condene al autor del disparo, para lo cual recurrieron al reconocido jurista.

Soledad Peralta, madre de Valentina, señaló en la rueda de prensa que “era nuestra pequeña hija, estaba llena de alegría, tenía grandes sueños para su futuro, le quedaba mucha vida por vivir. Estábamos juntas en North Hollywood, en un probador de ropita para navidad”, sostuvo, explicando que “estábamos juntas en un probador de ropa para la Navidad; escuchamos gritos, nos sentamos en un asiento abrazadas rezando, cuando algo impactó a mi hija Valentina y nos lanzó al piso, y murió en mis brazos. No pude hacer nada”.

“Ver morir a un hijo o una hija en los brazos es uno de los dolores más grandes que se puede imaginar. Valentina significó el mundo para mí, para mi familia, compañeros y vecinos. Ahora nuestro dulce ángel se ha ido para siempre. Valentina danos fuerza para hacer justicia. Hija mía, te amo”, concluyó.

"Este país es el más seguro del mundo, el país de las oportunidades" decía Valentina Orellana tras llegar a Estados Unidos, La menor murió el 23 de diciembre tras recibir un disparo realizado por un policía.

Por su parte el papá de Valentina, Juan Pablo Orellana, sostuvo que “ahora me queda el consuelo de ir a despedirme, de enterrarla acá, donde siempre ella dijo: ‘este es el país de los sueños, de los sueños hecho justicia’. El único sueño que fue es ahora dejarla bajo tierra, eso es lo concreto. No hay palabra que consuele este momento para nosotros”.

Asimismo, afirmó que “lo único que quiero es justicia para mi hija y se hará. No descansaré hasta el último día, hasta que estén todos estos criminales en la cárcel... Uno por uno van a caer, y eso se lo prometí a mi hija”.

“Estoy realmente destrozado, consternado. Cuando mi señora me llama el 23 de diciembre en la noche indicándome que mi hija había sido asesinada por la Policía de Los Ángeles en el centro comercial, se me vino el mundo encima”, lamentó Orellana, tras lo cual relató que “ella lo único que quería era ser ciudadana americana. Yo le dije ‘vámonos de acá’ y ella me hijo ‘no, papá, este país es el más seguro del mundo, el país de las oportunidades’”, reflexionó, criticando que su convicción no sirvió de nada: “Y ahora la ven ustedes, a mi hija muerta por el Estado y por esos asesinos de Estados Unidos. Eso es lo que mi hija vino a encontrar acá: la muerte”, sentenció.

Declaraciones de la policía

Fue el capitán Stacy Spell, de la policía de Los Ángeles, quien se refirió al tratamiento y protocolo internos que realiza la institución uniformada respecto a los autores de los disparos. Al respecto señaló que “la policía de Los Ángeles está llevando a cabo una investigación exhaustiva respecto al uso de la fuerza, lo que normalmente requiere personal para entrevistar múltiples testigos, revisar numerosas horas de video y analizar la evidencia forense”.

Spell agregó que “seguimos en una etapa temprana de la investigación, la que puede tomar un año y la interpretación del incidente puede cambiar con la suma de nueva evidencia. Nosotros no entregamos conclusiones respecto al actuar de los oficiales, hasta que la investigación concluye”, aseveró.

En tanto, el diario Los Angeles Times publicó un artículo en el que afirman que solo durante lo que va del presente año, un total de 27 agentes del estado de California han disparado contra al menos 37 personas, de las cuales 17 han resultado fallecidas. Una de ellas fue chilena Valentina Orellana.

