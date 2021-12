Estados Unidos: retiraron los cargos contra el ex gobernador Andrew Cuomo en dos denuncias de acoso sexual

Andrew Cuomo (REUTERS/Caitlin Ochs)

Andrew Cuomo, ex gobernador de Nueva York, no enfrentará cargos penales a raíz de las acusaciones de dos mujeres -incluida una policía estatal- de que les plantó besos no deseados en sus mejillas, dijo el martes una fiscal de los suburbios. Es la última de una serie de decisiones sobre si las denuncias de acoso y agresión sexual contra Cuomo acabarán en un tribunal penal.

La fiscal del condado de Westchester, Mimi Rocah, dijo que si bien había pruebas para concluir que sí ocurrió la conducta que las mujeres describieron, no podía presentar casos penales por ello. “En ambos casos, mi oficina ha determinado que, aunque las alegaciones y los testigos eran creíbles, y la conducta preocupante, no podemos presentar cargos penales debido a los requisitos legales de las leyes penales de Nueva York”, dijo Rocah en un comunicado.

Cuomo no hizo comentarios inmediatos sobre la decisión. El demócrata ha negado haber acosado sexualmente a nadie ni haber tocado a nadie de forma inapropiada y ha dicho que no recuerda haber tocado a la mujer policía.

Varios fiscales de todo el estado iniciaron investigaciones después de que la fiscal general del estado, la demócrata Letitia James, hiciera una crónica de las acusaciones de 11 mujeres contra Cuomo. El informe de agosto provocó su dimisión del cargo, aunque él ha atacado las conclusiones como tendenciosas e inexactas.

En octubre, la oficina del sheriff del condado de Albany presentó una denuncia por delito menor de manoseo contra Cuomo, pero una semana después el fiscal del distrito pidió a un juez más tiempo para evaluar las pruebas. El fiscal dijo que la denuncia penal de una página del sheriff, basada en las alegaciones de una mujer que dijo que Cuomo deslizó su mano por su blusa y le agarró el pecho en la mansión del gobernador a finales de 2020, era “potencialmente defectuosa”. A petición del fiscal, un tribunal retrasó la comparecencia prevista de Cuomo hasta el 7 de enero.

La semana pasada, un fiscal de Long Island dijo que Cuomo no se enfrentaría a cargos penales después de que la misma policía que en la investigación de Westchester dijera que se sintió “completamente violada” por su toque no deseado en un evento en Belmont Park en septiembre de 2019. La fiscal interina del condado de Nassau, Joyce Smith, dijo que las acusaciones eran creíbles y preocupantes, pero no eran criminales bajo la ley estatal.

El presunto incidente en el condado de Westchester en el que se vio involucrado la policía ocurrió fuera de la entonces casa de Cuomo en Mount Kisco, según la oficina del fiscal de distrito. La trooper dijo a los investigadores que mientras estaba estacionada en la entrada de la casa como parte del detalle de seguridad de Cuomo en el verano de 2019, le preguntó al gobernador si necesitaba algo, y él respondió preguntándole si podía besarla.

“Recuerdo que simplemente me congelé, en el fondo de mi cabeza, estoy como, ‘Oh, ¿cómo digo que no educadamente? Porque en mi cabeza, si decía que no, se iba a desquitar con el detalle. Y ahora estoy en la lista de los malos”, dijo a los investigadores, según el informe de James. Así que, según ella, le dijo: “Claro”. Él la besó en la mejilla, mientras decía algo así como “Oh, se supone que no debo hacer eso” o “A menos que eso vaya contra las reglas”, dijo ella a los investigadores.

Un colega masculino dijo a los investigadores que fue testigo del episodio, según el informe del fiscal general. La policía no ha sido identificado públicamente.

El ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo en una fotografía de archivo (Foto: EFE/Spencer Platt)

En el otro incidente que examinaron los fiscales de Westchester, Cuomo presuntamente saludó a una mujer agarrándola del brazo, tirando de ella hacia él y besándola en la mejilla sin preguntarle si estaba bien. Ella asistía a una conferencia de prensa que él dio en la escuela secundaria de White Plains en junio de 2018. “Sonreí nerviosamente después. Tuve que soportar los comentarios de los asistentes”, dijo la mujer, Susan Iannucci, a los periodistas en una conferencia de prensa virtual en agosto.

Iannucci, gerente de una oficina escolar, dijo que se presentó porque se sintió horrorizada al ver que Cuomo utilizó una foto del encuentro en un video recopilatorio que publicó para argumentar que comúnmente saludaba a la gente con besos, toques y abrazos “para transmitir calidez”.

(Por David Porter y Jennifer Peltz - AP)

