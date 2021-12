Sorpresivo traslado de “Unabomber” a una unidad hospitalaria: total hermetismo en las autoridades

Theodore John Kaczynski, conocido como "Unabomber", mira a su alrededor mientras es conducido por los U.S. Marshals al tribunal federal de Helena, Montana, el jueves 4 de abril de 1996, luego de ser detenido (AP)

El hombre conocido como el “Unabomber” ha sido trasladado a un centro médico de una prisión federal en Carolina del Norte tras pasar las dos últimas décadas en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado por una serie de atentados con bomba dirigidos a científicos.

Theodore “Ted” Kaczynski, de 79 años, fue trasladado al centro médico FMC Butner de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, en el este de Carolina del Norte, el 14 de diciembre, según el portavoz de la Oficina, Donald Murphy. Murphy no quiso revelar ningún detalle sobre el estado de salud de Kaczynski ni el motivo de su traslado.

Kaczynski cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras su detención en 1996 en la diminuta cabaña donde vivía en el oeste de Montana. Se declaró culpable de provocar 16 explosiones que mataron a tres personas e hirieron a otras 23 en distintos puntos del país entre 1978 y 1995.

El Centro Médico Federal Butner, situado en el condado de Granville, en Carolina del Norte, al noreste de Durham, ofrece servicios médicos para los presos, como oncología, cirugía, neurodiagnóstico y diálisis, según la Oficina de Prisiones. En 2010 abrió una unidad de cuidados avanzados y una unidad de cuidados paliativos.

La precaria y diminuta cabaña donde fue detenido el "Unabomber" a 75 millas al este de Missoula, Montana (AP)

Butner tiene 771 reclusos, según la Oficina de Prisiones, y ha sido el hogar de delincuentes notables, como John Hinckley Jr., que fue evaluado allí después de disparar al presidente Ronald Reagan, y Bernard Madoff, el infame arquitecto de un esquema masivo de Ponzi que murió en el centro de Carolina del Norte a principios de este año.

En noviembre, el antiguo guardián del zoo de Oklahoma, conocido como el “Rey Tigre”, Joe Exotic, fue trasladado al centro después de que se le diagnosticara un cáncer, dijo su abogado. Joe Exotic, cuyo verdadero nombre es Joseph Maldonado-Passage, había sido condenado por intentar contratar a alguien para que matara a un activista de los derechos de los animales y por violar las leyes federales sobre la fauna salvaje.

Las mortíferas bombas caseras que el vengativo Kaczynski envió por correo -incluida una explosión provocada por la altitud que estalló según lo previsto en un vuelo de American Airlines- cambiaron la forma en que los estadounidenses enviaban paquetes y subían a los aviones.

Una amenaza de 1995 de hacer estallar un avión en Los Ángeles antes de que terminara el fin de semana del 4 de julio provocó el caos en los viajes aéreos y la entrega de correo. El Unabomber afirmó más tarde que era una “broma”.

El matemático, formado en Harvard, había arremetido contra los efectos de la tecnología avanzada y condujo a las autoridades a la persecución más larga y costosa del país. El FBI le apodó el Unabomber porque sus primeros objetivos parecían ser las universidades y las compañías aéreas.

En septiembre de 1995, The Washington Post, junto con The New York Times, publicó su manifiesto antitecnológico, “La sociedad industrial y su futuro”. El manifiesto se imprimió a instancias de las autoridades federales, después de que el terrorista dijera que desistiría del terrorismo si una publicación nacional publicaba su tratado.

El tratado llevó a su hermano David y a la esposa de éste, Linda Patrik, a reconocer su escrito y entregarlo al FBI.

En abril de 1996, las autoridades encontraron a Kaczynski en las afueras de Lincoln, Montana, en una cabaña de madera contrachapada y papel alquitranado de 3 por 4 metros en la que vivía desde la década de 1970. Estaba llena de diarios, una agenda codificada, ingredientes para explosivos y dos bombas terminadas.

Ted Kaczynski a lo largo de los años (AP)

Kaczynski odiaba la idea de ser considerado un enfermo mental y durante su juicio intentó despedir a sus abogados cuando éstos quisieron presentar una defensa por demencia. Finalmente se declaró culpable en lugar de dejar que sus abogados siguieran adelante.

En sus diarios personales publicados en el juicio por el gobierno a petición de las familias de las víctimas, Kaczynski describió su motivo como “simplemente una venganza personal”.

“A menudo tenía fantasías de matar a la clase de gente que odiaba, es decir, a los funcionarios del gobierno, a la policía, a los informáticos, al tipo de estudiantes universitarios revoltosos que dejaban sus latas de cerveza en el arboreto, etc., etc.,″ escribió.

Kaczynski asesinó al propietario de una tienda de alquiler de ordenadores Hugh Scrutton, al ejecutivo de publicidad Thomas Mosser y al miembro del grupo de presión de la industria maderera Gilbert Murray. El genetista californiano Charles Epstein y el experto en informática de la Universidad de Yale David Gelernter fueron mutilados por bombas con dos días de diferencia en junio de 1993.

(Con información de The Associated Press).-

SEGUIR LEYENDO: