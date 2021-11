EEUU: las farmacias empiezan a vacunar contra el coronavirus a niños de 5 a 11 años

La gente camina frente a una farmacia CVS en Nueva York (REUTERS/Shannon Stapleton)

A diferencia de lo ocurrido al comienzo de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos, ya no están funcionando los grandes centros desplegados y operados por el Ejército. Ahora, quienes quieren inocularse lo hacen, en su mayoría, en oficinas médicas y en farmacias, tal como ocurre con cualquier otra vacuna.

Por ende, al comenzar la vacunación de niños, las farmacias jugarán un rol fundamental. Las principales cadenas del país comenzarán a inocular a menores de 5 a 11 años la próxima semana, por lo que ya comenzaron a entregar turnos.

CVS y Walgreens, las dos principales cadenas, empezaron a dar turnos esta mañana a través de sus paginas web y de sus aplicaciones. Los primeros llamados son para el sábado 6 de noviembre por la mañana. Rite Aid, la tercera cadena de farmacias más grande del país, comenzará a dar turnos el jueves para iniciar las inoculaciones también el sábado.

Los menores deberán asistir a vacunarse acompañados por su madre, su padre o un tutor legal. Con que el adulto autorizado confirme la fecha de nacimiento del niño, para verificar que el menor tiene entre 5 y 11 años, será suficiente. No hay necesidad de demostrar documentación (en Estados Unidos al no haber documento de identidad la mayor parte de los niños no tiene un documento oficial) o partida de nacimiento.

“A medida que muchas familias se preparan para viajar y reunirse con familiares durante las fiestas, y las nuevas variantes del COVID-19 continúan apareciendo, los individuos con enfermedades pre-existentes -incluidos niños- estarán más en riesgo de contraer y contagiar a otros con COVID-19″, dice una declaración publicada oficialmente por la cadena Walgreens en su página web.

Los niños, al igual que los adultos, podrán recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y la vacuna contra la gripe el mismo día en la farmacia, si sus padres así lo desean.

Las farmacias Walgreens también vacunarán contra el coronavirus a niños de entre 5 y 11 años

“Como solamente la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 está autorizada por la FDA para menores de 5 a 11 años, les pedimos seriamente que saquen un turno para la vacunación”, expresó Joe Goode, vocero de CVS.

Las sucursales deben estar preparadas con la suficiente cantidad de dosis para satisfacer la demanda. Desde Walgreens también están pidiendo que los padres no lleven a sus niños sin un turno previo.

Desde el comienzo de la campaña de vacunación, las farmacias han colocado un tercio de todas las vacunas administradas en el país, según datos de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés). Pero como ocurre en muchas otras industrias en Estados Unidos, en este momento las farmacias están experimentando una escasez de empleados que hace que sus labores sean más complicadas. Se ha reportado en las últimas semanas que en muchas farmacias se ha eliminado el servicio de vacunación contra el COVID-19 y la gripe sin cita previa, para evitar sobresaturar a los empleados que ya están realizando turnos más largos de lo habitual.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dio luz verde a la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-Biontech para niños de 5 a 11 años, luego de la recomendación del comité de asesores de los CDC. Los miembros del ACIP, que revisó los datos de eficacia y seguridad, aseguraron que los beneficios de la vacuna superaban los riesgos.

Al iniciarse esta semana la campaña de vacunación a niños de ese rango etario, se prevé que los primeros menores estarían completamente protegidos contra el coronavirus en Navidad.

Seguir leyendo: