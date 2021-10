Las claves y dudas detrás del femicidio de Gabby Petito y la muerte de Brian Laundrie

Petito y Laundrie juntos en sus últimas vacaciones juntos, antes de que la joven desapareciera y luego aparezca muerta por estrangulación

Luego de una búsqueda exhaustiva que duró más de un mes, la policía del estado de Florida encontró a Brian Laundrie, principal sospechoso del femicidio de su novia Gabby Petito, aunque en la causa judicial sólo aparece como “persona de interés”. Sin embargo, la fuerza policial se sorprendió al hallar nada más que restos óseos de su cuerpo. Laundrie, quien para muchos era el asesino de Petito, había aparecido muerto.

Sus restos fueron encontrados en la Reserva Carlton de North Port, lugar que los padres del joven habían señalado como uno de sus favoritos y donde solía pasar mucho tiempo. El miércoles por la mañana estos se sumaron a la búsqueda y encontraron, por “casualidad” según el abogado que representa a la familia, la mochila de su hijo.

El cuerpo -o lo que quedaba de él- se encontraba a casi cinco kilómetros al interior de la reserva, o a 45 minutos caminando desde la entrada del Parque Medioambiental de Myakkahatchee Creek. Cerca de donde estaba éste hallaron también una computadora que pertenecía al sospechoso. Este hallazgo es de extrema importancia, ya que podría ayudar a resolver el misterio que hoy parece lejos de esclarecerse.

“Si esa computadora contiene, por ejemplo, información que podría ser de admisiones, podría ser de proyección de culpas o de racionalización, toda esa información podría ayudar en el esclarecimiento”, dijo a CNN el ex agente del FBI Jim Clemente.

Petito tomada por una cámara de un policía que fue llamado por una situación de violencia de genero. Al llegar encontró a Petito visiblemente afectada por una pelea con su novio. Esto ocurrió pocas semanas antes de su desaparición.

Si bien la computadora estaba mojada cuando la encontraron, expertos en tecnología forense afirmaron que la información en su interior es “posiblemente salvable”. Mark O’Mara, abogado penal y ex fiscal, dijo también a CNN: “Creo que va a haber una gran información para obtener de eso. Porque incluso si hay sangrado entre la tinta y las páginas, han hecho un gran trabajo con artículos mucho más antiguos que (los investigadores) encuentran”.

El problema más grande que se enfrentan los peritos ahora es el de determinar la causa de muerte de Laundrie. Debido al avanzado estado de descomposición de sus restos, el motivo de su deceso sólo podría ser confirmada si se encuentra algún tipo de traumatismo grave en el cráneo. Es más, la descomposición era tal que los agentes solo pudieron confirmar la identidad de los restos analizando los dientes y comparándolos con sus registros dentales.

“Puede que no haya forma de determinar cómo murió. Si se ahogó, por ejemplo, no habría ninguna evidencia de ello en su esqueleto”, dijo Clemente, el ex agente del FBI.

Debido al estado de los restos es que Clemente cree que es una posibilidad que Laundrie haya estado muerto durante todo el mes que lo estuvieron buscando . Para recordar: el joven se marchó de su casa una semana después de que los padres de Petito hicieran la denuncia por su desaparición, generando todo tipo de sospechas sobre su culpabilidad.

Gabby Petito y Brian Laundrie en una de las paradas de su viaje por EEUU, poco tiempo antes de que la joven desaparezca.

Si bien los padres de Laundrie avisaron apenas desapareció que se podría estar dirigiendo a la reserva, la demora en encontrar su cuerpo fue debido a las condiciones extremadamente traicioneras que suponía la búsqueda en el lugar. El Sheriff del Condado de Lee County afirmó que tuvieron que pasar por, entre otras cosas, aguas que llegaban a la altura del pecho y que estaban llenas de serpientes y lagartos.

“Son condiciones muy, muy difíciles. Se busca en zonas en las que no se puede simplemente llegar y empezar a buscar. No es como buscar en una casa o en un coche”, dijo a CNN, “Estas zonas son enormes y están cubiertas de agua”.

El Parque Medioambiental de Myakkahatchee Creek se extiende por 65 hectáreas de terreno arbolado en North Port, con senderos y una zona de acampada. El parque conecta con la Reserva Carlton, una reserva natural de 10.115 hectáreas que ha sido el principal lugar de búsqueda para los investigadores. La distancia entre el Parque Nacional Grand Teton, lugar donde fue encontrado el cadáver de Petito, y el Parque Medioambiental de Myakkahatchee Creek es de casi 4.000 kilómetros, y requiere de un viaje de 36 horas en auto.

Cartel en la ventana de un auto durante el servicio conmemorativo de Gabby Petito en Holbrook, Nueva York, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2021. REUTERS/Jeenah Moon

El caso sigue siendo un misterio para las fuerzas de seguridad de Florida, ya que el deceso de quien era el principal sospechoso, aunque sin serlo formalmente en la causa, aleja la posibilidad de esclarecer su participación en el hecho. Más aún, la imposibilidad de determinar la causa de su muerte agrega un interrogante que difícilmente se pueda responder: ¿Laundrie murió por accidente, se suicidó o fue asesinado?

Más allá de que su sospechosa forma de actuar -la vuelta en soledad con la camioneta de Petito, su reticencia a colaborar con la policía para encontrarla y la huida de su casa luego de que los padres de la joven realizaran la denuncia formal- hace que muchos duden de su inocencia: la realidad es que será difícil determinar cómo se sucedieron los hechos realmente.

