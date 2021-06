Misterio en Maryland: el FBI busca identificar el esqueleto de una deportista encontrada en un parque nacional

Los excursionistas encontraron el zapato de la mujer con restos esqueléticos adentro el sábado (Foto: FBI)

El FBI está trabajando para identificar un esqueleto de una mujer cuyo cuerpo fue encontrados cerca de una ruta de senderismo en un parque nacional en el condado de Frederick, Maryland.

El pasado miércoles, la oficina de campo de Baltimore del FBI dijo en un comunicado que un grupo de excursionistas en Catoctin Mountain Park habían encontrado el sábado por la tarde el pie de una mujer, todavía dentro de una zapatilla Nike roja. El resto de su cuerpo, casi al borde de los huesos, fue encontrado por la policía el domingo. La mujer tenía el pelo largo, negro y con trenzas. Vestía un chándal negro, muñequera y zapatillas deportivas. Llevaba un pequeño bolso de la marca Puma. Pero aún faltaban el otro pie y una mano, informó FOX 5.

Ya casi no quedaba nada de tejido en el cuerpo. Según los investigadores, probablemente eso significaba que había estado allí entre uno y seis meses. También vestía ropa ligera, lo que indicaba que el clima era cálido cuando murió, según The Washington Post.

La chaqueta de Jane Doe encontrada en el lugar por los investigadores (Foto: FBI)

“Es triste. Es desalentador”, dijo a The Post el miércoles Richard Ruggieri, agente especial del FBI. “Esta persona tiene una historia que contar. Eso es lo primero que tenemos que averiguar”. Además del bolso Puma y un juego de llaves, la policía encontró una tortuga azul que decía El Salvador y otra que decía “amor”.

Los investigadores no han identificado la causa de su muerte, pero creen que el desmembramiento parcial del cuerpo podría haber sido causado por animales. Los médicos forenses analizarán los restos en busca de traumatismos específicos, según The Post.

Otras pertenencias de la víctima (Foto: FBI)

“Todo está sobre la mesa”, dijo Ruggieri.

Sin embargo, hay dos pistas que inquietan a la policía: no se encontró ningún automóvil abandonado cerca de su cuerpo y no se informó ninguna desaparición en días recientes”, informó The Post. El Servicio de Parques Nacionales confirmó que está apoyando la investigación.

Ubicado a unos 96 kilómetros al noroeste de DC, el parque de 5.700 acres cuenta con senderos para caminatas y campamentos.

