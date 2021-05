EEUU sancionó al ex primer ministro de Albania por su implicación en actos de corrupción

El ex primer ministro de Albania, Sali Berisha

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sancionado al ex presidente (1992-1997), ex primer ministro (2003-2015) y ex diputado de Albania, Sali Berisha, por su implicación en “importantes” actos de corrupción.

También ha sido sancionada su esposa, Liri Berisha, su hijo, Shkelzen Berisha, y su hija, Argita Berisha Malltezi, y ninguno de ellos podrá viajar a Estados Unidos.

Según un comunicado del departamento, Berisha estuvo involucrado en actos de corrupción, como la malversación de fondos públicos y la interferencia en los procesos públicos, incluyendo “el uso de su poder para su propio beneficio y para enriquecer a sus aliados políticos y a los miembros de su familia a expensas de la confianza del público albanés” mientras ejercía como primer ministro.

Además, “su propia retórica demuestra que está dispuesto a protegerse a sí mismo, a los miembros de su familia y a sus aliados políticos a expensas de las investigaciones independientes, los esfuerzos anticorrupción y las medidas de responsabilidad”.

Con esta medida, Washington reafirma “la necesidad de rendición de cuentas y transparencia en las instituciones democráticas de Albania, los procesos gubernamentales y las acciones de los funcionarios públicos albaneses”, ha subrayado el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken

Asimismo, esta sanción ratifica “el compromiso de Estados Unidos de apoyar las reformas políticas clave para las instituciones democráticas de Albania”, ha concluido Blinken.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, abogó este miércoles por una mayor cooperación de su país con Rusia para hacer del mundo un lugar más seguro, pero advirtió que Washington responderá si Moscú “actúa agresivamente”.

“Si Rusia actúa agresivamente contra nosotros, nuestros socios o nuestros aliados, responderemos”, dijo Blinken en rueda de prensa antes de una ronda de conversaciones bilaterales con su par Sergei Lavrov durante el encuentro del Concejo Ártico en Reykjavik, Islandia.

“Si los líderes de Rusia y Estados Unidos logran trabajar cooperativamente, el mundo podría ser un lugar más seguro”, agregó.

Lavrov, por su cuenta, dijo que Rusia está “dispuesta” a dialogar sobre todos los temas con Estados Unidos, si el diálogo es “honesto” y se basa en el respeto mutuo”.

Tras la reunión a puertas cerradas entre ambos cancilleres, Lavrov indicó que el diálogo fue “constructivo”.

Desde la cartera de Blinken, en tanto, indicaron que el secretario de Estado mostró su “preocupación” ante los recientes movimientos de tropas rusas en Ucrania.

Sin sanciones frente la construcción del Nord Stream 2

Poco antes del encuentro entre Blinken y Lavrov, el gobierno de los Estados Unidos retiró sus sanciones contra Nord Stream 2, la empresa constructora de un gasoducto entre Rusia y Alemania, controlada por Rusia, que Washington había declarado anteriormente como un riesgo geopolítico para la seguridad.

Blinken dijo en una carta al Congreso que la renuncia a las sanciones originales establecidas para Nord Stream 2 AG, con sede en Suiza, y su director ejecutivo, Matthias Warnig, “está en el interés nacional de los Estados Unidos”.

(Con información de Europa Press)

