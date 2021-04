Los turistas de EEUU completamente vacunados contra el coronavirus podrán viajar a los países de la Unión Europea este verano boreal

Los turistas norteamericanos que estén completamente vacunados contra el covid-19 podrán viajar a Europa este verano (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los turistas norteamericano que estén completamente vacunados contra el covid-19 podrán viajar este verano boreal a los países de la Unión Europea (UE), según aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en una entrevista concedida al diario The New York Times.

“Los estadounidenses, hasta donde sé, usan vacunas que están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Esto les permitirá viajar y moverse con libertad” , explicó la funcionaria alemana al periódico estadounidense.

“Una cosa está clara: los 27 estados miembros aceptarán, incondicionalmente, a todos aquellos que estén vacunados con vacunas aprobadas por la EMA”, agregó.

La EMA ha aprobado las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas Moderna, Pfizer y BioNTech y Johnson & Johnson, las tres que se están administrando actualmente en Estados Unidos.

Sin embargo, The New York Times apuntó que la presidenta de la Comisión Europea no ofreció una fecha exacta o más detalles sobre esta apertura al turismo estadounidense de personas totalmente vacunadas y apuntó que la última palabra siempre la tomarán los países de manera individual . Es decir, los estados miembros individuales pueden reservarse el derecho de mantener límites más estrictos, y es posible que no permitan que los ciudadanos de fuera del bloque entren dentro de sus fronteras aunque tengan los permisos de vacunación.

Aclaró, además, que la reanudación de los viajes dependerá “de la situación epidemiológica, pero la situación está mejorando en Estados Unidos, como es de esperar que también mejore en la Unión Europea”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (John Thys /Pool via REUTERS)

Lo que sí señaló Von der Leyen es que el país norteamericano iba “en camino” de alcanzar la inmunidad a mediados de junio, con la vacunación del 70 por ciento de la población adulta.

Andy Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca para el coronavirus, consideró que esta decisión de la Unión Europea es una muestra de la exitosa campaña de vacunación que está llevando a cabo el gobierno de Joe Biden.

“Lo que el mundo está diciendo básicamente es que están mirando a Estados Unidos, están mirando el éxito de nuestro programa de vacunación, están mirando la reducción de la enfermedad, y aunque saben que todavía no hemos terminado, están diciendo que esos estadounidenses están seguros de venir a nuestro país sin riesgo de propagar el Covid-19”, dijo el funcionario norteamericano a la cadena CNN.

“Hace apenas unos meses, éramos la nación del mundo que más impedía viajar. Eso demuestra los increíbles meses que hemos tenido vacunando a los estadounidenses (...) Poder visitar los países de la Unión Europea es sólo una de las libertades recuperadas que esperan a los estadounidenses totalmente vacunados”, añadió.

De acuerdo a datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés), alrededor del 28% de los estadounidenses están ya totalmente vacunados. Los datos más recientes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, en tanto, apuntan a que al menos un 23,7% de los adultos europeos ha recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus y un 8,7% cuenta con ambas dosis, cifras que pueden invitar al optimismo después de un año de pandemia.

El 28% de los norteamericanos están completamente vacunados contra el coronavirus (REUTERS/Paul Ratje)

“Vamos a encontrar cada vez más cosas así, tanto a nivel internacional como nacional. Creo que se van a ver cada vez más medidas en las próximas semanas sobre lo que pueden hacer los estadounidenses vacunados, además de sólo viajar -porque no todos viajamos-, que van a ser muy importantes”, concluyó Slavitt, quien remarcó que la clave para volver a la normalidad “es la vacunación”.

Las declaraciones de Von der Leyen al diario estadounidense coinciden con la última fase previa para que las instituciones europeas comiencen a negociar la puesta en marcha de un certificado comunitario de vacunación.

El Parlamento Europeo quiere dar el visto bueno al proyecto final de este certificado comunitario en su pleno del mes de junio, de forma que una prueba piloto del documento se ponga en marcha a principios de ese mes y esté plenamente disponible para finales, para ayudar así a impulsar la campaña de turismo estival.

La propuesta para este documento entra ahora en su última semana antes de que comiencen las negociaciones para darle forma y poner límites a su uso de manera coordinada, que previsiblemente se desarrollarán durante el mes de mayo. Antes, este miércoles, el Parlamento Europeo (PE) votará las enmiendas a la propuesta legislativa que hizo en marzo la Comisión Europea (CE) y adoptará una posición negociadora para emprender las conversaciones con el Consejo sobre este futuro documento que recopilará información sobre si una persona ha recibido la vacuna contra el covid, tiene una prueba PCR negativa reciente o tiene anticuerpos tras haberse contagiado.

El pasado 17 de marzo la Comisión Europea presentó el certificado digital con la intención de que esté listo antes del verano para poder reactivar los viajes para entonces, un objetivo compartido por el sector aéreo, que reclama máxima agilidad a los Estados miembros para su aprobación e implementación.

La Comisión Europea presentó el certificado digital con el objetivo de reactivar los viajes a los países del bloque en el verano (Fuente)

El Ejecutivo comunitario aseguró que pretendía que se reconocieran únicamente las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, si bien subrayó que daría permiso a los Gobiernos para que acepten otros fármacos, como el ruso Sputnik V o el chino Sinopharm.

Según apuntaron entonces fuentes comunitarias, Bruselas también mostró su disposición a colaborar con terceros países con certificados similares (como Estados Unidos) aunque las fuentes mencionadas no creían que los acuerdos sobre la interoperabilidad del documento pudieran alcanzarse antes del verano.

La Unión Europea detuvo todos los viajes no esenciales al bloque hace más de un año en un intento de limitar la propagación del coronavirus.

Grecia, por ejemplo, anunció la semana pasada que los viajeros de la UE y de otros cinco países que estén vacunados o tengan un test negativo contra el coronavirus ya no tendrán que hacer cuarentena a su llegada. La nación busca redoblar esfuerzos para reabrir su maltrecho sector turístico y ha acelerado el despliegue de vacunas con la esperanza de crear inmunidad entre los residentes.

Con información de EFE y CNN

