Barack Obama celebró la condena contra el ex policía que asesinó a George Floyd pero pidió “seguir con las reformas que eliminen el sesgo racial”

Barack Obama se pronunció este martes sobre el fallo de la justicia de Minneapolis contra el ex policía Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. A través de un sentido comunicado, el ex presidente de Estados Unidos celebró la decisión del jurado que halló culpable al ex oficial, pero advirtió que el país debe tomarlo como envión para “seguir con las reformas que eliminen el sesgo racial”.

“Aunque el veredicto de hoy puede haber sido un paso en el camino del progreso, dista mucho de ser suficiente. No podemos descansar. Tendremos que seguir con las reformas concretas que reduzcan y finalmente eliminen el sesgo racial en nuestro sistema de justicia penal” , señaló en el texto publicado apenas minutos después del veredicto de la justicia de Minneapolis.

“La verdadera justicia requiere que aceptemos el hecho de que los afroamericanos son tratados de forma diferente, cada día. Requiere que reconozcamos que millones de nuestros amigos, familiares y conciudadanos viven con el temor de que su próximo encuentro con las fuerzas del orden podría ser el último”, agregó.

El comunicado de Barack Obama tras la condena de la justicia contra Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd

En esa línea, la legisladora demócrata Karen Bass presentó en febrero un proyecto de ley que lleva el nombre de Floyd y efectivamente busca reformar el sistema policial y de derechos civiles. Parte de la iniciativa busca combatir el sesgo racial en las fuerzas de seguridad.

En otr pasaje de su discurso, Obama destacó el compromiso de los miles de jóvenes que han marchado y protestado este último año “iluminando la desigualdad y pidiendo un cambio”: “La justicia está hoy más cerca no sólo por este veredicto, sino por su trabajo”.

“Michelle y yo enviamos nuestras oraciones a la familia Floyd, con la esperanza de que encuentren la paz. Y nos solidarizamos con todos los que se han comprometido a garantizar a todos los estadounidenses la plena medida de justicia que a George y a tantos otros se les ha negado”, concluyó su misiva el ex presidente norteamericano.

Por su parte, el jefe de Estado de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este martes que se haya hecho “justicia” en el juicio por la muerte del afroamericano en mayo pasado, después de que el ex policía Chauvin fuera declarado culpable de los tres cargos que enfrentaba.

Biden, ex vicepresidente de Obama, también se comprometió a impulsar más reformas sobre las prácticas policiales, durante una llamada telefónica con el hermano de Floyd, Philonise, que fue grabada en video y publicada en Twitter por el abogado de la familia, Ben Crump.

Derek Chauvin, el ex agente de policía acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Minneapolis, fue declarado culpable este martes de los tres cargos que enfrentaba.

Los miembros del jurado decidieron de forma unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

La sentencia que deberá cumplir el ex agente de polícia ya condenado por causar la muerte por asfixia de Floyd se conocerá en unas semanas, entre seis y ocho, según ha apuntado el juez Peter Cahill.

Los miembros del jurado invirtieron poco más de diez horas de deliberaciones para alcanzar el veredicto que leyó, pasadas las 4.00 de la tarde en Minneapolis, el juez Cahill.

El abogado de la familia, Ben Crump, elogió la condena, y la calificó como “un punto de inflexión en la historia” de Estados Unidos. “La justicia obtenida con dolor finalmente ha llegado para la familia de George Floyd”, indicó en sus redes sociales.

“Este veredicto es un punto de inflexión en la historia y envía un mensaje claro sobre la necesidad de rendición de cuentas por parte de las fuerzas del orden. ¡Justicia para el Estados Unidos negro es justicia para todo Estados Unidos!”, apuntó Crump.

Las más de 600 personas congregadas enfrente de la sede del juzgado, que siguieron la retransmisión en directo en sus teléfonos celulares, se abrazaron y saltaron de alegría con cada cargo anunciado.

También se concentraron cientos de personas en la esquina donde murió Floyd, en el sur de la ciudad, donde la gente lanzó billetes de manera simbólica a la tienda que denunció al afroamericano por pagar con uno falso.

El 25 de mayo de 2020 Chauvin fue grabado en video arrodillado durante más de nueve minutos sobre el cuello de Floyd, incluso cuando el corpulento hombre de 46 años, esposado, suplicaba “Por favor, no puedo respirar”.

Las imágenes, tomadas por transeúntes testigos del arresto de Floyd, acusado de comprar cigarrillos con un billete de 20 dólares falso, fueron vistas por millones de personas dentro y fuera del país.

El veredicto también afectará a los tres excolegas de Derek Chauvin -Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao-, que serán juzgados en agosto por “complicidad en asesinato”.

Con información de AFP y EFE

